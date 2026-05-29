Marcha CNTE en CDMX hoy viernes 29 de mayo: ¿A qué hora empieza y qué calles estarán bloqueadas?

Manifestaciones de la CNTE 29 de mayo. La movilización mantiene previstas afectaciones viales este viernes en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. (Rogelio Morales Ponce)

Se prevé para este viernes que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XXII se concentren en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, con dirección en la calle Abraham González No. 48, Col. Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Agenda de Movilizaciones Sociales emitida por la SSC-CDMX, se estima que a partir de las 10:30 hrs los maestros realicen el bloqueo de accesos a la dependencia, así como afectación de las vialidades en calles aledañas.

Se espera que se den cita un aproximado de 800 personas para formar parte de las movilizaciones.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Esta manifestación se suma al conjunto de movilizaciones que han protagonizado miembros de la CNTE en las últimas semanas, principalmente en la Ciudad de México.

Sus principales demandas son: