Calendario de la SEP: ¿Cuándo terminará el ciclo escolar en CDMX? Conoce qué día terminan las clases del ciclo escolar 2026-2027 en CDMX (Imagen hecha con IA)

Conoce cuándo se terminan las clases en CDMX, así como las fechas importantes previo a la finalización del ciclo escolar 2026-2027.

Cada vez se encuentra más cerca el fin del ciclo escolar 2026-2027, dando inicio a las vacaciones de verano, por lo que algunos padres de familia han comenzado a preguntarse cuándo terminarán las clases los más pequeños del hogar; esto es lo que establece el calendario oficial de la SEP.

¿Cuándo se termina el ciclo escolar 2026-2027 en la CDMX?

A pesar de que, previo al inicio del Mundial 2026, las autoridades educativas habían señalado que el fin de las clases se podría adelantar, finalmente se mantuvieron las fechas originales del calendario escolar.

Por lo que, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2026-2027 finalizará el miércoles 15 de julio, siendo este el último día de clases en las diferentes entidades del país, incluyendo la CDMX.

Fechas clave de julio: Entrega de boletas y registro de calificaciones

Aunque el ciclo escolar 2026-2027 en la CDMX está próximo a finalizar, aún existen fechas importantes durante el mes de julio, las cuales no se te pueden pasar:

3 de julio: Registro de calificaciones

Registro de calificaciones 14 de julio: Registro y comunicación de los resultados de la evaluación

También, durante el 14 de julio, la mayoría de las escuelas aprovecharán para realizar las actividades de clausura escolar, como entrega de boletas y certificados para quienes concluyan algún nivel educativo.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en la SEP?

A pesar de que no se ha anunciado el nuevo calendario escolar del ciclo 2026-2027, la SEP ha adelantado que las clases del año escolar comenzarán el 31 de agosto de 2026 en todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica, por lo que los menores tendrán más de un mes de vacaciones.

A su vez, se espera que, previo al inicio del nuevo ciclo escolar, las autoridades escolares den a conocer el nuevo calendario, en donde se establecerán las fechas más importantes, como días festivos y vacaciones.