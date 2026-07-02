Clara Brugada promulga histórica Ley de Cuidados y convierte a CDMX en la primera ciudad con este derecho La nueva ley reconoce el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, promulgó la Ley del Sistema Público de Cuidados, publicada este jueves en la Gaceta Oficial capitalina, con la que, afirmó, la capital escribe una nueva página en la historia de los derechos y se consolida como la primera ciudad del mundo en establecer en su Constitución la erradicación de la división sexual del trabajo.

Durante la ceremonia realizada en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria señaló que la nueva legislación comienza a saldar una deuda histórica con millones de mujeres al garantizar el derecho a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado, además de reconocer que estas tareas son una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades, la sociedad y el sector privado.

“Estamos escribiendo una nueva página en la historia de los derechos de la ciudad: la página de la revolución de los cuidados. Esta ley es un parteaguas en el movimiento de emancipación de las mujeres y en la construcción del Estado de bienestar del siglo XXI”, expresó.

Ley de Cuidados reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado

Brugada destacó que la aprobación unánime de la Ley del Sistema Público de Cuidados por parte del Congreso de la Ciudad de México demuestra que la ampliación de derechos puede construirse mediante el consenso entre todas las fuerzas políticas.

La jefa de Gobierno también reconoció la participación de más de seis mil personas, organizaciones sociales, instituciones y colectivos que colaboraron en la elaboración de la legislación mediante un proceso de consulta pública.

La nueva ley reconoce tres dimensiones fundamentales: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Además, busca redistribuir las tareas de cuidado entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado para combatir la pobreza de tiempo y avanzar hacia la erradicación de la división sexual del trabajo.

ONU, Senado y Congreso respaldan la nueva legislación

Durante el acto, la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en México, Allegra María del Pilar Baiocci, afirmó que la promulgación de la ley demuestra que los compromisos internacionales pueden traducirse en derechos, instituciones y políticas públicas que transforman la vida de las personas.

También participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, Cecilia Badillo; así como legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, quienes coincidieron en que la legislación representa un avance en materia de igualdad, justicia social y reconocimiento del trabajo de cuidados.

Anuncian nuevas Utopías, centros de cuidado y espacios para personas mayores

Como parte de la implementación de la ley, Clara Brugada anunció la construcción de 100 nuevas Utopías, 200 Casas de las Tres R, 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, 200 Casas de Día para Personas Mayores y 200 espacios destinados a personas con discapacidad.

La mandataria informó que esta infraestructura permitirá atender a más de 100 mil personas cada año. Asimismo, adelantó que la Ciudad de México contará por primera vez con un sistema obligatorio de educación inicial y que la Secretaría de Bienestar elaborará la primera contabilidad oficial del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la capital.

Brugada afirmó que la Ley del Sistema Público de Cuidados busca consolidar uno de los modelos de atención más ambiciosos del país y fortalecer un nuevo pilar del Estado de bienestar, al reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados y ampliar los derechos de las personas cuidadoras y de quienes requieren atención a lo largo de su vida