Atizapán mantiene libre sus calles con operativo permanente para retirar objetos que obstruyen la vía pública

. .

Con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza mantiene de forma permanente el programa de liberación de vialidades, mediante el retiro de objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento en calles y avenidas del municipio.

A través de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial, el gobierno encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas realiza recorridos constantes para retirar bienes mostrencos —objetos sin dueño aparente— colocados en la vía pública. Previamente, las autoridades notifican a las y los vecinos para que retiren voluntariamente estos objetos; en caso contrario, son asegurados por el personal correspondiente.

Entre los artículos que con mayor frecuencia son retirados se encuentran botes con cemento, llantas, conos, bastones, piedras y troncos de madera, los cuales representan un obstáculo para el libre tránsito.

Como parte de estas acciones, personal del área de Liberación de Vialidades recorrió la colonia Lomas de Atizapán, donde informó a las y los habitantes que el Bando Municipal 2026, en su artículo 108, fracción II, considera una infracción apartar lugares de estacionamiento en la vía pública mediante objetos fijos, semifijos o de cualquier otra índole, aun cuando se trate del frente de un inmueble, si no existe autorización para ello.

. .

Durante la jornada también se invitó a la ciudadanía a privilegiar el diálogo y la convivencia entre vecinos, además de respetar los accesos a los domicilios y los espacios públicos.

Las autoridades recordaron que la población puede reportar este tipo de situaciones a través de los jefes de sector, los teléfonos del C4: 55 1106 2163 y 55 5366 7193, así como mediante la aplicación Atizapán Te Escucha.

La Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial reiteró que estos operativos forman parte de la estrategia permanente para fortalecer el orden, la movilidad y la seguridad en beneficio de las y los habitantes de Atizapán de Zaragoza.