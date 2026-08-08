BJ pone en marcha campaña de prevención y acompañamiento ante casos de despojo

La alcaldía BJ brinda asesoría y acompañamiento jurídico a quienes denuncien un posible despojo.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, puso en marcha una campaña de prevención, vigilancia y acompañamiento para proteger el patrimonio de las familias de la demarcación ante posibles casos de despojo.

Como parte de esta estrategia, la alcaldía reforzó las acciones de vigilancia en las 56 colonias de Benito Juárez a través de Blindar BJ360°, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la propiedad de los vecinos.

Durante la jornada, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta, fortalecer la comunicación entre vecinos y solicitar apoyo ante cualquier indicio de invasión o despojo.

“Lo más importante para ti es tu patrimonio, para mí también. Por eso estamos haciendo una campaña, estamos informando, estamos recorriendo las calles, donde estamos acompañando a todos los vecinos con este caso que se está dando de despojos. Tengamos cuidado, estemos alerta”, afirmó.

La estrategia Blindar BJ360° se mantiene como una de las principales herramientas de prevención y atención de emergencias de la alcaldía. Durante la administración de Luis Mendoza, Benito Juárez se ha posicionado como la alcaldía número uno de la Megalópolis en materia de seguridad, por lo que el alcalde llamó a los vecinos a utilizar los canales de atención de Blindar BJ ante cualquier sospecha.

“La alcaldía te va a acompañar en todo, desde el inicio hasta el final, con asesoría jurídica, pero lo más importante: Brindar BJ 360º, acérquese a Blindar BJ, es la mejor policía, nos cuida y los resultados están a la vista, créanme que son gente que está al servicio de ustedes y nosotros también”, añadió.

Como parte de la campaña, personal de la alcaldía realiza recorridos informativos en las 56 colonias para orientar a los habitantes sobre las medidas preventivas que pueden adoptar y la manera de actuar ante una posible situación de riesgo.

Como parte de las recomendaciones, la alcaldía señaló que es importante no esperar a que el problema avance, y si un vecino detecta una posible invasión, presencia de personas ajenas en un inmueble o cualquier situación que genere sospecha, puede solicitar de inmediato el apoyo de Blindar BJ360°, para que una patrulla acuda al lugar y brinde orientación.

La alcaldía también recomienda a las familias mantener actualizada y en orden la documentación que acredita la propiedad de sus inmuebles, entre ellas, la escritura, la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el pago vigente del predial y comprobantes actualizados de servicios a nombre del propietario.

En caso de que una persona decida presentar una denuncia por despojo, el equipo jurídico de la alcaldía brindará orientación y acompañamiento durante el proceso, así como apoyo para la integración de la documentación correspondiente.

Blindar BJ360° opera las 24 horas, los siete días de la semana y para solicitar apoyo, la ciudadanía puede comunicarse a la Base Blindar: 800 0500 225 o al teléfono: 55 6049 406.

Con ello, la alcaldía Benito Juárez refrenda su compromiso de prevenir el despojo, proteger el patrimonio de las familias y acompañar a los vecinos ante cualquier situación que ponga en riesgo sus bienes.