Más de 43 mil aspirantes ya tienen cita para presentar el Examen de Control de la UNAM

Examen de control UNAM (Rogelio Morales Ponce)

Más de 43 mil aspirantes al Examen de Control Presencial ya cuentan con fecha, sede y horario para presentar la evaluación, informó la Dirección General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y las 15:00 horas del domingo 9 de agosto, un total de 43 mil 619 personas obtuvieron su cita, equivalente al 74.3 por ciento del total de aspirantes.

El proceso de asignación de citas continúa abierto. La plataforma TU SITIO permanecerá habilitada para que las personas que aún no cuentan con una cita puedan realizar el trámite hasta un día antes del inicio de la aplicación de los exámenes en cada sede.

Para esta convocatoria se habilitaron, además, tres sedes fuera de la Ciudad de México, con el propósito de facilitar la participación de aspirantes provenientes de otras entidades del país.

Cabe selalar que la asignación de la cita permite a cada aspirante conocer el día, horario y lugar en que deberá presentarse para realizar el Examen de Control Presencial.