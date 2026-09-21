Gobierno de Naucalpan adjudica a administración anterior desarrollos inmobiliarios en Lomas Verdes

Proyectos inmobiliarios en Lomas Verdes (Especial)

El gobierno de Naucalpan aseguró que los desarrollos inmobiliarios que han generado inconformidad entre habitantes de Lomas Verdes no fueron autorizados por la actual administración municipal, ya que afirman que los permisos que dieron origen a los proyectos denominados “La Luna” y “La Fortuna” corresponden a la administración anterior, la cual estuvo encabezada por Angélica Moya Marín.

La postura del gobierno municipal se dio a conocer luego de que vecinos de la zona se manifestaran y bloquearan la avenida Lomas Verdes para expresar su rechazo a nuevos proyectos inmobiliarios y resaltar posibles afectaciones en los servicios públicos.

La administración municipal actual precisó los antecedentes documentales y administrativos disponibles decretan que las autorizaciones vinculadas con “La Luna” y “La Fortuna” fueron otorgadas durante el periodo de la administración anterior.

Asimismo, enfatizaron que el gobierno actual ha fortalecido la vigilancia en las obras inmobiliarias y han hecho frente a las irregularidades, con el objetivo de hacer valer las facultades municipales y aplicar la normatividad correspondiente.

En consecuencia, el gobierno municipal sostuvo que cualquier actuación relacionada con las construcciones de Lomas Verdes se llevará a cabo dentro del ámbito de sus atribuciones y con apego a la legislación vigente, aparte de tener presente las preocupaciones manifestadas por los habitantes.

En un comunicado previo, autoridades municipales mencionaron que diversos proyectos inmobiliarios de la zona cuentan con antecedentes de licencias y autorizaciones emitidas en administraciones anteriores, y que en la actualidad se revisan obligaciones que tengan que ver con infraestructura, equipamiento urbano y áreas de donación.

Finalmente, el gobierno de Naucalpan reiteró que mantendrá la vigilancia en los emprendimientos inmobiliarios y que sus decisiones buscarán atender el interés público y conducirse dentro del marco legal.