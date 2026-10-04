Cine gratis en el Metro: estas son las películas y cortos que podrás ver en octubre

Cine Metro

Durante el mes de octubre, el Cine del Sistema de Transporte Colectivo ofrecerá pondrá en exhibición 20 películas y cortometrajes con entrada libre, varios de ellos centrados en temas sociales como racismo, identidad, género, migración y medio ambiente.

La sala se encuentra en el pasillo de correspondencia de la estación Zapata de la Línea 12, y también puede ser visitada por usuarios que llegan desde la Línea 3. La cartelera estará disponible hasta el 23 de octubre.

Entre las proyecciones destacan seis largometrajes programados por Procine, con funciones a las 16:00 horas.

La cartelera comenzó el 1 de octubre con “Brigada 2045”, una producción mexicana que sigue a brigadistas dedicados a combatir incendios forestales en medio de una crisis climática y social.

El martes 6 se proyectará “Niñxs”, coproducción entre México y Alemania que aborda la resiliencia y la identidad transgénero durante la adolescencia.

Para el jueves 8 de octubre está programada “Sex Panchitos”, cinta que retrata la supervivencia de tres integrantes de la pandilla de Los Panchitos, conocida por su presencia en la Ciudad de México durante los años 80.

El martes 13 llegará “En camino a Leo”, que cuenta la historia de una adolescente de 17 años que busca transicionar y construir una nueva identidad.

La programación continuará el jueves 15 con “Boca vieja”, una historia ambientada en un pueblo de pescadores del sur de México, mientras que el martes 20 se proyectará “Impostor(es)”, coproducción México-Australia sobre dos “dreamers” que fueron expulsados de Estados Unidos y mantienen el deseo de regresar.

Además de los largometrajes, el Cine del Metro tendrá una selección de cortometrajes como parte del Festival Pachanga Antirracista, con historias relacionadas con la identidad, los pueblos originarios, la discriminación, el medio ambiente y la memoria.

Entre los títulos se encuentran “Revolución contra el algoritmo”, “La pelota es el sol”, “Nosotros”, “Video poema Niñas de Comachuén”, “68 voces”, “Coronas negras” y “Nyanga”.

Estos cortometrajes se proyectarán los días 7, 9, 12, 14, 19, 21 y 23 de octubre, en distintos horarios entre el mediodía y las 17:55 horas.

La selección también incluye “Flores en la llanura”, sobre el feminicidio, y “El improvisado”, que aborda el trabajo infantil. Ambos tendrán funciones los días 9, 12 y 14 de octubre, entre las 16:00 y las 17:00 horas.

El Cine del Metro cuenta con butacas y ofrece entrada gratuita para los usuarios. La programación cambia cada mes como parte de las actividades culturales del Sistema de Transporte Colectivo.