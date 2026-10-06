Edomex capacita a personal docente de Media Superior en Google AI para la creación de materiales educativos

Capacitación

El gobierno del Estado de México llevó a cabo la “Ruta de Empoderamiento para Educadores de Educación Media Superior: Dominio Práctico de Google AI”, una estrategia de capacitación para acercar a las y los docentes al uso responsable y práctico de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el aula.

Las autoridades estatales mencionaron que la iniciativa permitió al personal educativo conocer y aplicar estas tecnologías en la planeación de clases, la creación de recursos didácticos, la gestión de tareas y el acompañamiento de las y los estudiantes.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó la importancia de la formación y actualización permanente del personal educativo, a fin de incorporar la innovación educativa y tecnológica en beneficio de la comunidad escolar.

La Ruta de Empoderamiento constó de 4 sesiones enfocadas en el uso de Gemini, herramientas multimedia y NotebookLM. Las y los participantes conocieron las aplicaciones de Gemini para la planeación y gestión de tareas, así como de Veo, Nano Banana y Canvas para crear materiales educativos, recursos multimedia y experiencias de aprendizaje personalizadas.

También abordaron el uso de la IA como apoyo para la investigación crítica, la autonomía de las y los estudiantes y el desarrollo de nuevas formas de aprendizaje, mediante herramientas como Deep Research, Gems y aprendizaje guiado.

Como resultado de esta estrategia, se registraron 58 mil 304 asistencias presenciales y 17 mil 321 virtuales, además de la generación de 172 certificados.