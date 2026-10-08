Más de 167 mil capitalinos en el extranjero ya recibieron su credencial para votar

Un total de 167 mil 219 ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero han recibido su Credencial para Votar, de acuerdo con el último reporte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 31 de agosto de 2026.

La cifra representa un incremento de mil 117 credenciales, equivalente a 0.67 por ciento, respecto al corte del 31 de julio, cuando se contabilizaron 166 mil 102 documentos entregados.

La información fue presentada por la Comisión de Votos Anticipados del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que señaló que 83 mil 991 personas confirmaron haber recibido su credencial y fueron incorporadas a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.

Ese grupo equivale a 8.48 por ciento de las 1 millón 972 mil 203 personas mexicanas que han tramitado y recibido su Credencial para Votar desde el extranjero.

Por país de residencia, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de credenciales entregadas a ciudadanos capitalinos, con 140 mil 522, lo que representa 84.03 por ciento del total.

En los registros correspondientes a Estados Unidos destacan los de Los Ángeles, con 17 mil 47 credenciales; Chicago, con 14 mil 130; Dallas, con 10 mil 248; Houston, con 9 mil 463, y Nueva York, con 8 mil 130.

En el resto del mundo se contabilizaron 26 mil 697 credenciales entregadas. Canadá encabeza esta distribución con 7 mil 803 documentos, seguido de España, con 4 mil 319; Alemania, con 2 mil 319; Francia, con mil 655, y Reino Unido, con mil 401.

En cuanto a la composición por sexo, de las personas capitalinas que cuentan con credencial para votar desde el extranjero, 88 mil 720 son hombres, equivalentes a 53.06 por ciento, mientras que 78 mil 499 son mujeres, que representan 46.94 por ciento.

El grupo de edad con mayor presencia es el de 40 a 49 años, con 57 mil 171 personas. Le siguen los rangos de 50 a 59 años y de 30 a 39 años.

El IECM recordó que el avance en la credencialización de los ciudadanos de la capital que viven fuera del país amplía las posibilidades de participación política y representación de la comunidad chilanga residente en el exterior.