Metro CDMX: estas líneas operan con marcha de seguridad y alta afluencia este viernes 9 de octubre por lluvias

STC Metro Algunos trenes presentan demoras este viernes 9 de octubre. (cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció a través de sus redes sociales cómo estará la marcha general de trenes para este viernes 9 de octubre.

¿Cómo estará metro CDMX hoy?

Algunas líneas presentan afluencia moderada. Esto es el caso para las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, y B. Por otro lado, se registra alta afluencia en las líneas 3, 12 y A, lo cual retrasará servicio. Autoridades del Metro ya se encuentran enviando unidades vacía a estaciones con muchas personas en el andén.

Para algunas de estas líneas se sumará que marcharán más lento de lo habitual por marcha de seguridad a raíz de posibilidad de lluvias. Estas serán las siguientes.

Líneas 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea B.

La única línea para la que no se anunció un aumento de afluencia o cambios en la velocidad de su servicio fue la Línea 9. El metro comunicó que esta información puede llegar a cambiar y sugiere a todos sus usuarios estar pendientes a sus canales oficiales.