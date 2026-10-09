Morena niega aumento de predial por Programa de Ordenación de la ZMVM; PAN exhibe documentos

La bancada acusó al PAN de promover una campaña de desinformación sobre el programa

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que no habrá incremento en el predial por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) y aseguró que solicitará modificaciones al proyecto para evitar interpretaciones que generen incertidumbre sobre posibles aumentos o cambios de uso de suelo.

La declaración se da, luego de que la bancada del PAN declarara que el proyecto contempla nueve disposiciones que podrían afectar el patrimonio familiar, incrementar impuestos y limitar la propiedad privada.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, informó que el próximo lunes entregará una solicitud formal al Consejo de Desarrollo Metropolitano para revisar y ajustar los conceptos o apartados del documento que puedan prestarse a confusiones.

“Para nosotras y nosotros es súper importante que la gente tenga certeza de que en esta ciudad el predial no subirá”, afirmó la legisladora.

Además, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que invitará al titular de Metrópoli, Enrique Irazoque, a una reunión con las y los coordinadores parlamentarios para explicar los alcances del programa y atender las dudas sobre sus posibles efectos.

En conferencia de prensa, Bravo sostuvo que el Congreso capitalino está abierto a escuchar las inquietudes de la ciudadanía y pidió que la discusión del proyecto se realice con información clara.

También adelantó que buscarán comunicación con legisladores del Estado de México, Hidalgo y Morelos para incorporar propuestas al plan metropolitano.

En su intervención, Enrique Irazoque señaló que el programa, actualmente en fase de consulta, no tiene efectos inmediatos sobre las facultades constitucionales y legales de cada entidad, por lo que “no puede derivar por sí mismo en aumentos al predial, modificaciones de uso de suelo o zonificación, ni en la enajenación o subasta de propiedades”.

El vocero de Morena en el Congreso local, Ángel Tamariz, coincidió en que el POZMVM no modifica la división de poderes ni las constituciones de las entidades involucradas.

Detalló que el proyecto abarca a la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Para finalizar, el presidente de Morena en la capital, Paulo García, acusó al PAN de promover una campaña de desinformación sobre el programa y lo retó a sustentar con disposiciones legales sus señalamientos.

Morena defendió que la planeación metropolitana busca coordinar acciones en materia de vivienda, seguridad, movilidad y medio ambiente, y sostuvo que la discusión debe continuar durante el periodo de consulta.

Morena miente con un cinismo increíble: PAN

Tras los señalamientos de Morena, el diputado panista Diego Garrido, lamentó que la bancada de Morena “mintiera con un cinismo increíble”.

“Al parecer ni han leído el documento”, expresó y publicó los documentos que hablan sobre los nueve riesgos que detectó su bancada.

“Les exhibimos las páginas que literalmente hablan de los 9 riesgos que detectamos en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México”.

1. Incrementos al impuesto predial contemplado en la página 174.

1. Incrementos al impuesto predial contemplado en la página 174.

2. Nuevo impuesto por desperdicio urbano contemplado en la página 169 y 170 del documento.

2. Nuevo impuesto por desperdicio urbano contemplado en la página 169 y 170 del documento.

3. Los polígonos de desarrollo y construcción prioritarios que contemplan la venta forzosa de un inmueble en subasta pública, localizado en la página 170 del documento.

Se contempla la venta forzosa del inmueble

4. Nuevo organismo que “recuperará y reutilizará” predios vacantes, abandonados o sub utilizados contemplado en la página 169.

Nuevo Organismo

5. Crearán la figura de “zonificación flotante” estipulada en la página 173.

Creación de la figura de zonificación

6. Crearán la figura de “recuperación de plusvalías” dispuesta en la página 173.

Creación de figura "recuperación de plusvalías"

7. Venderán el cambio de uso de suelo al mejor postor, consignado en la página 174.

7. Venderán el cambio de uso de suelo al mejor postor, consignado en la página 174.

8. Impondrán topes máximos de precio en la venta de inmuebles en la página 172.

8. Impondrán topes máximos de precio en la venta de inmuebles.

9. Van por una reserva de suelo establecida en la página 172. El gobierno solo se puede hacer de suelo comprándolo o expropiando.

Van por una reserva de suelo establecida

“Morena dice que no habrá aumentos de impuestos, nuevos cobros ni subastas de predios. Entonces, que su documento sea igual de claro que sus declaraciones. No basta con negarlo: exigimos cambios al texto y garantías para los propietarios”, precisó el también vicecoordinador del PAN.