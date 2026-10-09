¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte 10 y 11 de octubre (Camila Ayala Benabib)

La cartelera de eventos en Ciudad de México durante este fin de semana está llena de diferentes actividades de diferentes precios y lugares que puedes disfrutar de manera solitaria o acompañada.

Te traemos a ti una lista de actividades que no te puedes perder esta sábado 11 y domingo 10 en la capital de nuestro país.

Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026

Llega nuevamente al Zócalo de Ciudad de México, en coordinación con el Gobierno de la CDMX a través de la Secretaría de Cultura, esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro; con el objetivo de fomentar la lectura, pensamiento crítico y democrático.

Lugar : Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc.

: Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc. Horario : viernes 9 al domingo 18 de octubre de 11:00 a 21:00 horas.

: viernes 9 al domingo 18 de octubre de 11:00 a 21:00 horas. Precio: gratuito.

Taller de composición Música UNAM

Este taller ayuda a que las y los jóvenes dedicados a las creación musical puedan continuar esta línea de trabajo con ayuda de Hilda Paredes, además de estar acompañado de compositoras y compositores en un espacio de colaboración con otros jóvenes intérpretes. Aborda la creación musical, voz y lenguas originarias.

Lugar : Centro Cultural Universitario, Coyoacán.

: Centro Cultural Universitario, Coyoacán. Horario : sábado 10 de octubre de 12:00 a 13:00 horas.

: sábado 10 de octubre de 12:00 a 13:00 horas. Precio: $100 peso, con descuento del 50% a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados ISSSTE e IMSS con credencial vigente.

Festival Cultura UNAM. Hervé X MazelFreten

Hervé, cantante, compositor y productor de francés, trabaja de la mano con el grupo de danza MazelFreten para presentar un concierto que combina el pop, rock, electrónica, hip hop y danza electro.

Lugar : Centro Cultural Universitario, Coyoacán.

: Centro Cultural Universitario, Coyoacán. Horario : domingo 11 de octubre de 19:00 a 20:00 horas.

: domingo 11 de octubre de 19:00 a 20:00 horas. Precio: gratuito.

El viajero de los locos. Teatro del Pueblo

Esta es una obra de teatro que homenajea la historia, costumbre y problemáticas de la Ciudad de México; con el Metro como protagonista.

Lugar : Secretaría de Cultura, Álvaro Obregón.

: Secretaría de Cultura, Álvaro Obregón. Horario : domingo 11 de octubre de 16:00 a 17:00 horas.

: domingo 11 de octubre de 16:00 a 17:00 horas. Precio: $39 pesos, con descuento del 50% a estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados ISSSTE e IMSS con credencial vigente.

Fábulas para dormir. Josué Mejía. Laboratorio Arte Alameda

Esta actividad recupera los libros de lectura para uso de las Escuelas Nocturnas de Trabajados que circularon durante mitad de década de 1930 y principios de los 40. Pretende realizar una reflexión sobre las narrativas hegemónicas e interrogar las utopías de liberación, repensando futuros alternativos.

Lugar : Secretaría de Turismo, Cuauhtémoc.

: Secretaría de Turismo, Cuauhtémoc. Horario : viernes 9 al domingo 18 de octubre de 09:00 a 17:00 horas.

: viernes 9 al domingo 18 de octubre de 09:00 a 17:00 horas. Precio: $50 pesos, el día domingo el acceso es gratuito.

Lago de los Cisnes

Llega al Auditorio Nacional esta puesta en escena de ballet con orquesta del Teatro de Bellas Artes. Cuenta la historia de una princesa que fue convertida en un hermoso cisne blanco. También contará con la participación de la Compañía Nacional de Danza.

Lugar : Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo.

: Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo. Horario : sábado 10 de octubre a las 16:30 horas y 20:30 horas.

: sábado 10 de octubre a las 16:30 horas y 20:30 horas. Precio: $335 a $2,930 pesos (con cargos de $50 pesos por orden).

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Este espectáculo pretende mostrar el legado artístico de Amalia Hernández, bailarina y coreógrafa mexicana, por medio de las más de 120 coreografías originales con rigor técnico; además de los trajes típicos y artistas de primer nivel.

Lugar : Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc.

: Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc. Horario : domingo 11 de octubre a las 09:30 horas y a las 21:00 horas.

: domingo 11 de octubre a las 09:30 horas y a las 21:00 horas. Precio: $385 a $1,984 pesos (con cargos de $50 pesos por orden).

HOPE: El Primer Impacto

Película originaria de Corea del Sur estrenada en cines mexicanos el pasado jueves 8 de octubre, cuenta la historia de un descubrimiento que ocurre en las afueras de una ciudad remota, donde los habitantes tienen enfrentar una situación que no habían vivido antes para sobrevivir. Es clasificación B15 y tiene una duración aproximada de 157 minutos.