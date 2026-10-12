Crece a casi 10 millones la producción de cempasúchil en CDMX

Crece producción de cempasúchil en suelo de conservación de CDMX

La producción de cempasúchil en la Ciudad de México alcanzó este año casi 10 millones de plantas, cultivadas principalmente en Xochimilco y Tláhuac por 596 productoras y productores, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

La producción de esta flor característica de las celebraciones del Día de Muertos se impulsa mediante el programa Altépetl Bienestar, que otorga apoyos económicos, técnicos y en especie a las familias dedicadas a la floricultura.

El volumen de producción ha registrado un crecimiento sostenido. En 2019 se cultivaron poco más de un millón de plantas, mientras que para 2026 la cifra se aproximó a los 10 millones, lo que representa casi nueve veces más en siete años.

Las principales zonas de cultivo se encuentran en barrios y pueblos de Tláhuac y Xochimilco, entre ellos San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco. En estas áreas, la producción se desarrolla tanto en ejidos como en chinampas.

La dependencia precisó que mantener productivas estas tierras también contribuye a la conservación del suelo de conservación capitalino, debido a su importancia en la recarga de los mantos acuíferos, la regulación de la temperatura y la preservación de la biodiversidad.

Impulsan venta directa

Las variedades Marvel y Clemolito, además de la flor de corte, se comercializan en diferentes presentaciones y tamaños para atender tanto la demanda de particulares como la de negocios e instituciones.

La Sedema señaló que la comercialización directa, sin intermediarios, permite que los ingresos derivados de la venta lleguen a las familias productoras y contribuyan al fortalecimiento de la economía local.

Además se promueven alianzas con empresas, instituciones y comercios para ampliar los canales de venta y acercar la producción de cempasúchil a los consumidores.

La ciudadanía puede adquirir la flor directamente en los mercados de plantas y flores Madreselva, Palacio de la Flor, Campo 7, Cuemanco, Cuemanquito y Acuexcomatl.

Además, del 16 de octubre al 2 de noviembre se instalarán puntos de venta de cempasúchil en Paseo de la Reforma, con un horario de atención de 8 a 16 horas.

La dependencia recordó que esta flor ocupa un lugar central en las ofrendas de Día de Muertos por su color y aroma, además de que, de acuerdo con la tradición, sus pétalos forman el camino que guía a las almas hacia los altares.

La Sedema llamó a adquirir cempasúchil cultivado en el suelo de conservación de la capital, con el propósito de apoyar directamente a las familias productoras y mantener la actividad agrícola de estas zonas.