Tlalnepantla: rescatan a adolescente de 13 años que deambulaba sola durante la madrugada

Policía de Tlalnepantla localiza a menor de edad y la lleva a salvo con su familia

Una adolescente de 13 años fue localizada caminando sola durante la madrugada en calles de Tlalnepantla, Estado de México, por elementos de la Policía Municipal, quienes activaron los protocolos de protección y localización hasta entregarla sana y salva a sus familiares.

¿Cómo localizaron a la menor en Tlalnepantla?

De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, los oficiales detectaron a la adolescente deambulando por la vía pública durante un recorrido de vigilancia nocturno.

Tras el hallazgo, los policías aplicaron el protocolo de proximidad y resguardo preventivo para garantizar su seguridad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Paramédicos confirmaron que la adolescente estaba en buen estado de salud

Como parte del procedimiento, las autoridades solicitaron la intervención de personal prehospitalario para valorar a la menor.

Los paramédicos determinaron que la adolescente no presentaba lesiones ni afectaciones físicas, por lo que certificaron que se encontraba en óptimas condiciones de salud.

Así lograron reunirla con su familia

Posteriormente, los elementos de seguridad iniciaron las labores de localización de sus tutores legales.

Una vez que las personas que acudieron por la menor acreditaron el parentesco y el vínculo legal correspondiente, la Policía Municipal realizó la entrega formal de la adolescente a su familia.

¿Cómo reportar una emergencia en Tlalnepantla?

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo para reportar emergencias, personas extraviadas o situaciones de riesgo a través de los siguientes números:

C4 Tlalnepantla Poniente: 55 5366 4444

55 5366 4444 C4 Tlalnepantla Oriente: 55 5714 5388

55 5714 5388 Número nacional de emergencias: 911

La Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla reiteró que, ante el hallazgo de niñas, niños o adolescentes en situación de riesgo, es importante dar aviso inmediato a las autoridades para activar los protocolos de protección y garantizar que puedan reunirse de manera segura con sus familiares.