IECM promueve el registro de mexicanos en el extranjero para las elecciones de 2027

IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reforzó las acciones de difusión para promover la participación de los mexicanos residentes en el extranjero en el Proceso Electoral Local 2026-2027, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Como parte de estos trabajos, el organismo capitalino revisó y adaptó los materiales de comunicación propuestos por el INE, con el propósito de facilitar el acceso a información sobre la credencialización, el registro electoral y las opciones para ejercer el voto desde otros países.

En la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación Interinstitucional entre el INE y los organismos públicos locales electorales, se presentó la aplicación Mi INE, mi voto desde donde esté, mediante la cual las personas interesadas podrán solicitar su incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

El procedimiento contempla la captura de la credencial para votar, una validación biométrica, la verificación de su vigencia y entidad de emisión, así como el registro de datos de contacto y la generación de un folio para dar seguimiento a la solicitud.

La aplicación también incluye mecanismos de seguridad, como una prueba de vida y el escaneo del código QR de los modelos más recientes de la credencial para votar. Además, ofrece un apartado de ayuda con información sobre el registro, las modalidades de votación, la protección de datos personales y las fechas relevantes del proceso.

Las personas registradas podrán elegir entre las modalidades postal, electrónica o presencial para emitir su sufragio. La opción seleccionada podrá modificarse hasta el 25 de febrero de 2027, fecha en que concluye el periodo de inscripción.

El registro estará disponible del 1 de septiembre de 2026 al 25 de febrero de 2027, mientras que el seguimiento de los trámites podrá realizarse hasta el 5 de marzo del próximo año. La herramienta móvil ofrece las mismas funciones e información que el portal digital, con adaptaciones para facilitar su uso desde teléfonos celulares.

En la reunión también se presentó la estrategia de comunicación México contigo donde estés, junto con los diseños y lineamientos para la difusión del voto desde el extranjero.

El IECM incorporó en el micrositio Voto Chilango en el Extranjero materiales informativos sobre la obtención de la credencial para votar y la inscripción en la Lista Nominal, además de adecuar sus contenidos de difusión a la estrategia conjunta con el INE.