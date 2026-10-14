Detienen a “El Dámaso”, segundo al mando del “Cártel de Tláhuac”

Detenido "El Dámaso". (FGJCDMX)

La Fiscalía capitalina detuvo a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, uno de los presuntos líderes del grupo delictivo conocido como “Cártel de Tláhuac”.

Para su captura, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, en la que agentes de la PDI realizaron labores de seguimiento y análisis de información en la que identificaron distintos puntos de movilidad del probable integrante de esta organización criminal en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

A partir de estos trabajos, los detectives establecieron su identidad y lo localizaron el pasado 13 de octubre en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde fue detenido en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud. Durante la intervención se aseguraron marihuana, una sustancia con características similares a la cocaína y dos teléfonos celulares.

De acuerdo con información de inteligencia de la PDI, Feliciano “N” estaría relacionado con extorsiones a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en la alcaldía Tláhuac y sería segundo al mando del “Cártel de Tláhuac”. Estas líneas de investigación continúan abiertas para determinar su probable participación en otros hechos delictivos.