ENES suroriente, nuevo plantel de la UNAM: carreras que tendrá disponibles

Nuevo plantel de la UNAM Tendrá entre sus carreras medicina (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá un nuevo plantel de educación superior en la zona suroriente de la Ciudad de México, un proyecto acordado con el Gobierno capitalino para ampliar las oportunidades de acceso a la universidad.

La futura Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) suroriente tendrá capacidad para recibir a 20 mil estudiantes y ofrecerá licenciaturas de alta demanda.

El anuncio fue confirmado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la presentación de su segundo informe de labores. La mandataria explicó que, después de varias reuniones de trabajo, llegó a un acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para establecer las responsabilidades de ambas instituciones y avanzar en la construcción del nuevo centro educativo.

Lista de carreras que ofrecerá la ENES suroriente, nueva escuela UNAM

Entre las licenciaturas previstas para el nuevo plantel destacan Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, tres áreas que forman parte de la oferta profesional de alta demanda que las autoridades universitarias buscan impulsar.

El proyecto también contempla programas académicos diseñados para responder a las condiciones sociales y territoriales de la zona suroriente, incluidos aquellos relacionados con el medio ambiente.

Por ahora, la información anunciada identifica estas áreas de formación, pero no presenta un catálogo definitivo con todas las licenciaturas que se impartirán en la nueva ENES. Por ello, la oferta completa deberá conocerse conforme avance el desarrollo del proyecto y se definan los planes de estudio correspondientes.

¿Cómo será la nueva ENES suroriente de la UNAM?

El proyecto contempla la construcción de un plantel de gran capacidad en una zona de la capital que contará con nuevas alternativas para cursar estudios universitarios. De acuerdo con Clara Brugada, el complejo podrá albergar hasta 20 mil alumnas y alumnos, con el propósito de ampliar la matrícula de la máxima casa de estudios.

La distribución de responsabilidades quedó definida entre el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM. La administración capitalina estará a cargo de construir las instalaciones, mientras que la universidad asumirá el equipamiento y la operación del plantel.

El acuerdo busca ampliar la infraestructura de educación superior y acercar nuevas opciones profesionales a las comunidades del suroriente de la ciudad. Para la UNAM, la apertura de esta sede también representa un avance en su estrategia de descentralización, con una oferta académica vinculada con las necesidades de la población de esa zona.

¿Qué buscan la UNAM y el Gobierno de la CDMX con el nuevo plantel?

La alianza pretende fortalecer el acceso a la educación superior en comunidades que enfrentan un rezago en infraestructura universitaria. Para el Gobierno de la Ciudad de México, el proyecto forma parte de una política que considera la educación superior un derecho fundamental y busca vincularla con el desarrollo social y científico.

En el caso de la UNAM, el nuevo plantel permitirá avanzar en la descentralización de su oferta educativa mediante carreras de alta demanda y programas relacionados con las condiciones del entorno. El propósito es que la formación universitaria tenga un impacto en las comunidades cercanas, sin limitar sus alcances al ámbito local.