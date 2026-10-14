¿Por qué está bloqueado Periférico Norte? Manifestantes cierran la vialidad este 14 de octubre frente a Parque Naucali (Pexels)

El día de hoy, miércoles 14 de octubre, se ha reportado la presencia de manifestantes que han bloqueado Periférico Norte, lo que ha provocado largas filas de vehículos que se dirigen a la Ciudad de México. El cierre ha provocado tensiones entre los protestantes y los conductores.

Se han cerrado los carriles laterales de Periférico Norte a la altura de Naucalpan en el Estado de México con dirección a la CDMX; cerca de las zonas de las Torres de Satélite y el Parque Naucalli.

¿Por qué está bloqueado Periférico Norte?

De acuerdo a distintos reportes, al menos 10 familias han bloqueado los carriles laterales de Periférico Norte, para visibilizar los casos de feminicidios y desapariciones; entre los manifestantes se encuentran la madre de Sofía Madaí, la niña de 11 años que fue desaparecida en Tultitlán y posteriormente hallaron su cuerpo sin vida en Cuautitlán Izcalli.

La manifestación ha sido organizada por familiares y amigos de personas víctimas de feminicidio y desapariciones para exigir justicia, así como avances en las investigaciones.

¿Qué están pidiendo los manifestantes?

Es una manifestación principalmente encabezada por mujeres, quienes están exigiendo avances en las carpetas de investigación por feminicidios y desapariciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo a los reportes, las manifestantes han informado que no se irán hasta que la fiscalía mexiquense les resuelva sus exigencias. Además, han asegurado que los casos no han tenido respuestas ni avances por parte de las autoridades.

¿Cuáles son las alternativas viales al Periférico Norte?

Ante el cierre de la vialidad, los conductores han tenido roces con las protestantes debido al largo tiempo de espera para trasladarse a distintos puntos del Estado de México y la Zona Metropolitana.

Algunas de las opciones para rodear el área serían las siguientes: