AXE Ceremonia: vinculan a proceso a responsable del programa de Protección Civil

Tragedia en el AXE Ceremonia Peritos de la SEMEFO en el lugar del incidente. (Adrián Contreras)

Fue vinculada a proceso María del Pilar “N”, responsable del programa especial de Protección Civil del festival AXE Ceremonia, evento donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles, debido al colapso de una grúa.

Al mismo tiempo, tres personas morales, entre las que se encuentran Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival; y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación y ocho personas físicas solicitaron duplicidad del término constitucional, es decir, plazo para que la defensa integre más datos de prueba.

Entre las personas físicas, siete están relacionadas con dichas empresas, entre accionistas, apoderados legales, administradores y operadores.

Tras 21 horas de audiencia inicial y luego de 18 meses del fallecimiento de los jóvenes, el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina pudo formular la imputación por el delito de homicidio culposo, en contra de los presuntos responsables de la caída de la grúa instalada de manera ilegal en el festival.

Sin embargo, la vinculada a proceso, María del Pilar “N”, podrá llevar su proceso en libertad, dado que por el tipo de delito, no se contempla la prisión preventiva.

En tanto que, la continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo 18 de octubre, donde se decidirá si el resto de los imputados son vinculados a proceso.

En meses anteriores, la audiencia inicial por el caso AXE Ceremonia fue frenada en múltiples ocasiones, debido a que la defensa de la familia de Berenice Giles promovió amparos con el objetivo de que las empresas Operadora de Centros de Espectáculos S.A., de C.V, (OCESA) y Seguridad Privada LOBO, pasaran de testigos a investigadas.

Con todo y los recursos legales que fueron analizados por jueces federales, la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas, empresas vinculadas con la organización y producción del festival. Este acuerdo contempla la reparación del daño y el otorgamiento del perdón legal de la familia Giles respecto de esas compañías.

Dos días después del accidente, la Fiscalía advirtió que se abrieron investigaciones en contra de las empresas organizadoras del festival que colocaron las grúas, así como hacia las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y del Gobierno capitalino por la supervisión de la instalación de la infraestructura antes y durante el concierto, con la finalidad de determinar quién falló en el seguimiento de los protocolos de Protección Civil.

Grupo ECO, una de las empresas organizadoras, no habría conunicado la instalación de las grúas, por lo tanto, una vez que todas las autoridades avalaron el programa de Protección Civil, no tenían la autorización de modificarlo, entonces, la responsabilidad de la seguridad en el festival es únicamente del particular.

Una vez ocurrido el accidente, la alcaldía Miguel Hidalgo afirmó que previo al evento, el cuatro de abril, autoridades de Protección Civil de la demarcación, así como de Azcapotzalco y del Gobierno de la Ciudad de México realizaron un recorrido de supervisión durante más de seis horas, tiempo en el que no estaban las grúas en el parque.

Cuando Protección Civil de la alcaldía se encontraba en el sitio el día del evento, se retiró un panal de abejas, pero no instruyó a que se bajaran las grúas, dado que ya había ocurrido la verificación del programa de gestión integral de riesgos.

La promotora cultural ECO LIVE del Grupo ECO asumió la responsabilidad de la colocación ilegal de las dos grúas.