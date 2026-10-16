Policía Cibernética evita pagos por extorsión por más de 7.5 millones de pesos en Edomex





La Policía Cibernética del Estado de México evitó el pago de 7 millones 572 mil 959 pesos en intentos de extorsión entre el 8 y el 14 de octubre, periodo en el que atendió 750 denuncias relacionadas con distintos delitos, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

En la Mesa de Paz número 197, realizada este viernes, la dependencia presentó los resultados de las acciones de atención e inteligencia para combatir estos ilícitos. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio a conocer las cifras y exhortó a la población a reportar cualquier intento de extorsión a través de la línea telefónica 089.

Del total de denuncias recibidas durante ese periodo, 278 correspondieron a extorsión telefónica y 269 a fraude telefónico, las dos modalidades con mayor número de reportes.

Además, las autoridades atendieron 60 casos de llamadas maliciosas, 25 relacionados con amenazas de causar daño a las víctimas y 13 de extorsión electrónica.

El reporte también incluyó nueve denuncias por extorsión vinculada con el cobro de derecho de piso, una por extorsión directa y 95 correspondientes a otras causas.

En sus redes sociales, Gómez Álvarez destacó que las acciones de la Policía Cibernética permitieron evitar que las víctimas entregaran más de 7.5 millones de pesos a quienes intentaron extorsionarlas.

La mandataria mexiquense reconoció la coordinación entre las instituciones de seguridad y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos, tanto si enfrenta directamente una situación de extorsión como si conoce a alguien que sea víctima.