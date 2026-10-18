Revisarán plan metropolitano tras observaciones sobre predios baldíos y valor catastral (Pexels)

El proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) será revisado para determinar los ajustes necesarios a partir de las observaciones recabadas durante la consulta pública, particularmente en los apartados relacionados con el valor catastral y las medidas propuestas para predios baldíos y subutilizados.

El acuerdo fue tomado por el Secretariado Técnico Conjunto del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, integrado por autoridades federales y representantes de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

La revisión abarcará los capítulos 7, “Instrumentación”, y 8, “Gestión y Gobernanza”, con el propósito de evaluar la pertinencia de las propuestas y definir las modificaciones correspondientes antes de integrar la versión final del documento.

En la reunión participaron la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel; el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Enrique Irazoque Palazuelos, así como representantes de los gobiernos de las otras entidades involucradas.

El programa continúa en construcción y sus contenidos podrán fortalecerse con las aportaciones de la ciudadanía, según lo informado. Las autoridades señalaron que los ajustes buscan dar mayor claridad al documento, mejorar su congruencia normativa y brindar certeza a la población metropolitana.

El POZMVM busca establecer una visión compartida para atender problemas que rebasan los límites administrativos de las cuatro entidades, mediante una mayor coordinación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Las autoridades precisaron que el proyecto tiene un carácter orientador y no constituye una autorización directa para aplicar las medidas que contempla. La eventual adopción de sus propuestas corresponderá a cada entidad federativa, conforme a sus facultades legales y constitucionales y mediante los instrumentos y procedimientos aplicables.

En ese sentido, la coordinación metropolitana no sustituye las atribuciones de los gobiernos locales, sino que pretende articular acciones conjuntas para atender los desafíos comunes de la región.

La consulta pública continuará abierta hasta el 22 de noviembre de 2026. Durante este periodo, la población podrá presentar propuestas sobre movilidad y conectividad, reducción de tiempos y costos de traslado, acceso a escuelas y hospitales, vivienda adecuada y asequible, recuperación de ríos, canales y espacios naturales, así como prevención de inundaciones y preparación ante riesgos.