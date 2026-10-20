¿Cuánto tiempo y dinero se pierde en el tráfico de México? Esto dice el IMCO sobre los embotellamientos viales (Pexels)

Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en colaboración con Dat’s Why y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), ha presentado el informe “Costo del Tráfico 2026″, en que se analiza el traslado de 32.5 millones de personas en 44 zonas metropolitanas del país para estimar el valor económico del tiempo que se pierde en la cogestión vial.

Este informe es una actualización al estudio hecho en 2019 publicado por el IMCO, “El costo de la congestión: vida y recursos perdidos”, en el cual se estimó el costo de la congestión vial en 32 ciudades de México.

¿Cuánto tiempo y dinero se pierde en el tráfico de México, según el IMCO?

Los resultados de “Costo del Tráfico 2026″ han reflejado que en las ciudades analizadas la congestión vial tiene un costo de 203.3 mil millones de pesos al año, el cual representa el costo de oportunidad del tiempo que se pierde por el tráfico vial. De acuerdo al IMCO, este tiempo podría ser empleado para trabajar, estudiar o descansar.

En otras palabras, cada persona, al trasladarse, pierde un promedio de 111 horas al año debido a la congestión vial, lo que equivale a un costo de 5,645 pesos, lo equivalente a 18 días de salario mínimo.

Por otro lado, mientras que el transporte público moviliza al 40% de las personas, los usuarios se ven desproporcionadamente más afectados por el tráfico, ya que concentran el 55% del costo total de la congestión y el 57% de las horas totales perdidas.

El estudio analizó cinco zonas metropolitanas, las cuales concentran el 65% del costo anual:

Ciudad de México (81.7 mil millones de pesos).

Monterrey (19 mil millones de pesos).

Guadalajara (17.5 mil millones de pesos).

Tijuana (7.1 mil millones de pesos).

Pueble-Tlaxcala (7 mil millones de pesos).

Tan solo la CDMX acumula el 40% y es seguida por Monterrey con el 9.3%, y Guadalajara concentra el 8.6%.

¿Qué propone el IMCO para mejorar el tráfico vial en México?

A su vez, el IMCO ha propuesto impulsar distintas políticas públicas para reducir la congestión vial y de esta forma mejorar la eficiencia en los traslados de las personas. Algunas de sus propuestas son:

Diseñar tarifas técnicas para lograr una sostenibilidad financiera del transporte público.

para lograr una sostenibilidad financiera del transporte público. Modernizar la tecnología energética con sistemas digitales de control y monitoreo.

con sistemas digitales de control y monitoreo. Enfocar el presupuesto y subsidios a los lugares donde se trasladan más personas.

a los lugares donde se trasladan más personas. Implementar un cobro por congestión en zonas y horarios de alta saturación.