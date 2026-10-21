Personas con discapacidad podrán votar desde su domicilio en 2027





Las personas con discapacidad y quienes se desempeñan como cuidadoras primarias que no puedan acudir a una casilla podrán votar desde su domicilio en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La modalidad de voto anticipado contempla visitas domiciliarias para recabar los sufragios mediante boletas impresas, en un procedimiento a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), con el acompañamiento de personal del organismo electoral capitalino.

Para participar, las personas deberán contar con su Credencial para Votar y, cuando corresponda, realizar el trámite para incorporarse a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado.

El IECM precisó que quienes no puedan acudir a un módulo del INE para obtener su credencial debido a una imposibilidad física podrán solicitarla por escrito, conforme al artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La solicitud deberá presentarse a más tardar el 28 de enero de 2027 y acompañarse de la documentación que acredite dicha condición.

Posteriormente, del 5 al 11 de febrero de 2027, personal del INE realizará visitas domiciliarias para efectuar el trámite de incorporación a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado.

La recepción de los votos se llevará a cabo del 15 al 26 de mayo de 2027. Durante ese periodo, personal del IECM acompañará a los funcionarios del INE responsables de visitar los domicilios y recoger las boletas.

El organismo electoral capitalino también informó que su Comisión de Votos Anticipados aprobará el Modelo de Operación del Voto Anticipado en la Ciudad de México, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del Instituto.

El documento establecerá los procedimientos que corresponderán al IECM para la implementación de esta modalidad durante el proceso electoral local.