Vinculan a proceso a “El Glenda” y “El Esfera” de “La Glendisa”

Detenidos Eduardo “N”, alias “El Glenda”, y Daniel “N”, alias “El Esfera". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Eduardo “N”, alias “El Glenda”, y Daniel “N”, alias “El Esfera”.

Eduardo “N” es el probable líder de “La Glendisa”, un grupo delictivo relacionado con actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios en el oriente de la Ciudad de México. Daniel “N” es señalado como uno de sus posibles operadores.

Ambos son señalados del homicidio de un hombre, ocurrido el 14 de septiembre de 2025 en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, un hombre se encontraba dentro de una camioneta estacionada cuando Daniel “N” presuntamente se aproximó, lo amenazó de muerte y lo golpeó. Posteriormente, Eduardo “N” y otros dos hombres habrían disparado contra el hombre, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El 14 de octubre de 2026, elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron las órdenes de aprehensión contra Eduardo “N”, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y a Daniel “N”, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ya se encontraban internos por otros procesos penales.

Eduardo “N” fue aprehendido en agosto de 2026 y posteriormente vinculado a proceso por dos homicidios distintos, ocurridos en junio de 2024 y marzo de 2026 en Iztapalapa. En tanto, Daniel “N” fue detenido en julio de este año y enfrenta procesos por narcomenudeo, dos tentativas de homicidio y robo agravado en pandilla.

Durante la audiencia celebrada el pasado 15 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que obtuvo la vinculación a proceso de ambos imputados. Permanecerán en prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.