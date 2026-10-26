Día de Muertos dejará derrama económica de 12 mil millones de pesos en CDMX: Canaco (Camila Ayala Benabib)

Las festividades de Día de Muertos generarán una derrama económica estimada de 12 mil 022 millones de pesos en la Ciudad de México, lo que representa un incremento de 5% en comparación con 2025, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que las celebraciones del 1 y 2 de noviembre representan una de las temporadas de mayor actividad comercial durante el segundo semestre del año, debido al aumento del consumo y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con las proyecciones de la Canaco CDMX, uno de los sectores más beneficiados será el turístico, particularmente la industria hotelera, para la cual se estima una ocupación de entre 75 y 85% durante estas fechas.

El organismo empresarial destacó que la celebración impulsa las ventas de diversos establecimientos, entre ellos panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

Pan de muerto y cempasúchil impulsan el comercio

Como parte de las actividades tradicionales de esta temporada, la Canaco CDMX informó que 3 mil 722 panaderías tradicionales participarán en la elaboración de pan de muerto, uno de los productos más representativos de la celebración.

La producción y comercialización de este alimento, junto con la venta de flores de cempasúchil, contribuirá a fortalecer la economía local y a generar oportunidades de empleo para comerciantes, productores y trabajadores vinculados con estas actividades.

La cámara empresarial destacó que el impacto económico de la festividad no se limita a los grandes establecimientos, sino que también beneficia a pequeños negocios y comercios tradicionales que encuentran en estas fechas una oportunidad para incrementar sus ingresos.

Asimismo, subrayó que la llegada de turistas y el consumo de productos relacionados con las ofrendas, los disfraces y las celebraciones familiares contribuyen a dinamizar distintos sectores de la economía capitalina.

Tradición y actividad económica

La Canaco CDMX reiteró su compromiso de respaldar al comercio formal, los servicios y el turismo, al considerar que estos sectores son fundamentales para el crecimiento económico de la capital.

Las proyecciones para este año reflejan la relevancia de Día de Muertos como una celebración que, además de preservar las tradiciones mexicanas, genera oportunidades comerciales para miles de negocios y contribuye a mantener activa la economía de la Ciudad de México.

Con una derrama prevista superior a los 12 mil millones de pesos, las festividades se perfilan como un periodo relevante para la actividad turística y comercial, en especial para los establecimientos que ofrecen productos y servicios vinculados con esta tradición mexicana.