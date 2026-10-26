Estiman ventas por más de 30 mil 800 mdp en Edomex por El Buen Fin

El Gobierno del Estado de México estima que las ventas durante El Buen Fin 2026 superen los 30 mil 800 millones de pesos, lo que representaría un incremento de 10 por ciento respecto a los más de 28 mil millones de pesos proyectados para la edición de 2025.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) prevé que la derrama económica en la entidad represente más de 12 por ciento de las ventas nacionales durante la decimosexta edición de esta jornada comercial, programada del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

Entre los productos con mayor demanda estarán ropa, calzado, artículos electrónicos, teléfonos celulares, productos de belleza y cuidado personal, muebles y línea blanca.

También se anticipa un aumento en las ventas de tiendas departamentales, establecimientos de autoservicio y agencias de viajes, además de una mayor actividad en las plataformas digitales, donde se ofrecerán promociones exclusivas.

La Sedeco prevé la participación de más de 20 mil empresas mexiquenses, que ofrecerán descuentos y promociones en productos seleccionados. Los establecimientos interesados en sumarse a la jornada pueden registrarse en el sitio oficial.

El incremento en la afluencia de consumidores también podría beneficiar a otros sectores, como restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida rápida, debido al movimiento comercial que se genera durante estos días.

En cuanto a los hábitos de compra, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reporta que 62 por ciento de los consumidores planea combinar las compras en internet con las realizadas en tiendas físicas; 25 por ciento prevé comprar exclusivamente en línea y 13 por ciento optará únicamente por establecimientos físicos.

Los factores que influyen en las decisiones de compra incluyen las ofertas y los descuentos, los beneficios adicionales, las garantías en caso de daños o defectos y las opciones de financiamiento.

La importancia del comercio electrónico también se refleja en las ventas registradas durante 2025, cuando 39 por ciento de las operaciones en línea del país se concentró en la región centro y la Ciudad de México, de acuerdo con la información incluida por la dependencia.

Las previsiones de ventas para El Buen Fin 2026 forman parte de las expectativas económicas de la administración estatal para una de las principales jornadas de descuentos del comercio nacional.