Iraí Albarrán presenta guía para recuperar la convivencia familiar frente a las pantallas

Para promover el uso responsable de la tecnología y fortalecer los lazos familiares, Iraí Albarrán Segura, presidenta del DIF Metepec, presentó su libro Desconectar para Conectar, una guía que ofrece herramientas para establecer límites al uso de pantallas sin recurrir a prohibiciones.

Durante la presentación, realizada en el Museo del Barro, Albarrán señaló que el uso constante de dispositivos electrónicos ha reducido los espacios de diálogo y convivencia entre padres e hijos.

Explicó que la propuesta no busca eliminar la tecnología de la vida cotidiana, sino enseñar a utilizarla con criterio para evitar que sustituya actividades como conversar, jugar y compartir tiempo en familia.

“No satanizo la tecnología, hay que saber solamente cuándo y cuánto tiempo”, expresó Iraí Albarrán.

Lazos familiares Iraí Albarrán Segura, presidenta del DIF Metepec.

La obra incluye recomendaciones para niñas, niños y adolescentes de distintas edades, acuerdos sobre el uso de dispositivos, un reto familiar de 30 días y 60 actividades para realizar sin pantallas.

Albarrán destacó que los adultos también deben modificar sus hábitos digitales y poner el ejemplo, por lo que recomendó dejar los teléfonos durante las comidas y aprovechar los momentos disponibles para escuchar a los hijos.

“Yo les propongo regalarnos calidad de tiempo, no cantidad de tiempo”, afirmó.

Como ejemplo, relató el caso de un niño de Infonavit San Francisco cuya madre estaba preocupada por el tiempo que pasaba frente a dispositivos electrónicos. Tras fomentar su interés por el dibujo, el menor descubrió habilidades para la pintura y actualmente, según contó, toma clases en una casa de cultura.

La presidenta del DIF también llamó a aprovechar los parques y espacios públicos de Metepec para recuperar actividades familiares, desde caminar y jugar hasta compartir una conversación sin distracciones digitales.

Iraí Albarrán explicó que Desconectar para Conectar surgió de las preocupaciones que madres y padres le han compartido durante sus recorridos por las colonias del municipio, como parte de su trabajo al frente del DIF desde 2022.