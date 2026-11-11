Coparmex CDMX advierte riesgos del endeudamiento durante el Buen Fin

Coparmex CDMX llama a comparar precios antes de hacer compras

Ante la próxima edición del Buen Fin, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México llamó a los consumidores a comparar precios, planear sus compras y revisar las condiciones de crédito para aprovechar las promociones sin comprometer las finanzas familiares.

El organismo empresarial advirtió que las ofertas pueden representar una oportunidad de ahorro y apoyar al comercio, siempre que las compras se realicen de manera informada y de acuerdo con la capacidad de pago de cada hogar.

A través de su “Decálogo del Buen Fin: Compra Inteligente”, Coparmex CDMX recomendó que las deudas mensuales no superen un tercio de los ingresos, además de elaborar una lista de necesidades y evitar adquirir productos por impulso.

También sugirió comparar los precios antes de las promociones, mediante herramientas como “Quién es Quién en los Precios”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y evaluar si conviene más pagar de contado o recurrir a los meses sin intereses.

Entre las recomendaciones también se encuentra cubrir el pago para no generar intereses en las tarjetas de crédito, revisar las condiciones de las bonificaciones bancarias y considerar que varias compras pequeñas pueden convertirse en una carga financiera importante.

Para las compras en línea, el organismo aconsejó utilizar tarjetas digitales y códigos dinámicos cuando los bancos ofrezcan esta opción, así como conservar los comprobantes de pago para posibles aclaraciones, cambios o garantías.

“Una buena oferta deja de serlo cuando se convierte en una deuda que no podemos pagar. Queremos un Buen Fin que ayude a las empresas a crecer y que permita a las familias comprar con inteligencia, sin sacrificar su tranquilidad”, señaló Adal Ortiz Ávalos, presidente de COPARMEX CDMX.

Asimismo, invitó a consultar su Semáforo Económico de la Ciudad de México, una herramienta gratuita que da seguimiento a indicadores como inflación, empleo formal, crecimiento económico y número de establecimientos, con el propósito de ofrecer información sobre el entorno económico de la capital.