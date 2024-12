Francia en crisis: Barnier dimite tras moción de censura

French government loses no-confidence vote at National Assembly Cede a la presión (YOAN VALAT/EFE)

El primer ministro francés, Michel Barnier, presentó este jueves su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien la aceptó y le solicitó continuar con los asuntos corrientes hasta la designación de un nuevo Gobierno.

La renuncia de Barnier, apenas tres meses después de su nombramiento, se produjo tras la derrota de su gabinete en una moción de censura impulsada por el bloque de izquierda y respaldada por la extrema derecha de Marine Le Pen.

En un breve comunicado, el Elíseo confirmó que Barnier mantendrá el tratamiento de los asuntos corrientes mientras Macron designa a su sucesor. La dimisión convierte a Barnier en el primer ministro más efímero de Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

Macron busca estabilidad

Tras aceptar la renuncia, Macron inició consultas con varias figuras políticas para enfrentar la crisis institucional. En reuniones recientes, destacó su encuentro con Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional, quien urgió al mandatario a nombrar rápidamente un nuevo primer ministro.

Posteriormente, Macron dialogó con Gérard Lacher, presidente del Senado, cámara dominada por la oposición conservadora.

El presidente también sostuvo un almuerzo con su aliado centrista François Bayrou, uno de los nombres que suenan para asumir el cargo.

Otros posibles candidatos incluyen al actual ministro de Defensa, Sébastian Lecornu, conocido por su lealtad a Macron, y el titular de Interior, Bruno Retailleau, representante del ala conservadora de la derecha.

Candidatos y presión política

La lista de posibles sucesores no se limita a Bayrou, Lecornu o Retailleau. El ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, que ya sonó como candidato en septiembre, vuelve a ser mencionado. También han surgido nombres como el ex comisario europeo Thierry Breton y el ex ministro conservador François Baroin.

Macron se dirigirá a la nación en horario de máxima audiencia para abordar la situación y buscar calmar el ambiente político. Mientras tanto, la inestabilidad generada por la crisis pone a prueba la capacidad del mandatario para recomponer su gobierno y mantener el rumbo político en medio de un escenario de polarización creciente.