Agenda 2025 ¿Qué nos depara este nuevo año?

Se vienen 12 meses cargados de interrogantes. Desde elecciones decisivas que podrían redefinir el panorama político hasta hitos deportivos, cumbres y conmemoraciones que unirán a millones de personas.

A continuación te presentamos un panorama general con lo más relevante de la agenda mundial.

ENERO

Mandato en Venezuela

Nicolás Maduro planea perpetuar su mandato el próximo 10 de enero, ignorando que gran parte de la comunidad internacional rechaza los resultados de las elecciones que lo declararon vencedor en las pasadas elecciones.

Mientras que el opositor Edmundo González Urrutia ha prometido regresar al país ese mismo día para proclamarse presidente legítimo.

Investidura de Trump

El día 20 de enero vuelve a tomar posesión Donald Trump como presidente de EU. Su regreso a la Casa Blanca marcará pauta para el rumbo del 2025. El evento tendrá efecto en la Cumbre de Davos, que del 20 al 24 reúne a los principales líderes políticos y empresariales del mundo.

Auschwitz: 80 aniversario

La ceremonia oficial será el 27 de enero en el Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau, en Oświęcim. Conmemoración a la que fueron excluidos los representantes de Rusia, ya que según el director del museo, Piotr Cywiński, se trata también del “aniversario de la liberación”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no asistirá por temor a ser detenido debido a la orden de prisión emitida por la CPI.

FEBRERO

Cumbre de acción sobre IA

Los días 10 y 11 tendrá lugar la tercera cumbre de este tipo se centrará en la IA de interés público; el futuro del trabajo; la innovación y la cultura; la confianza en la IA; y la gobernanza global de la IA. Se celebrará en París.

Elecciones en Alemania

Los sufragios para el día 23 llegan tras el colapso el pasado noviembre del Gobierno de coalición entre el Partido Social Demócrata (SPD), los ecologistas y los liberales, en el poder desde 2021. Ahora, el democristiano Friedrich Merz parte como claro favorito para suceder al actual canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz.

MARZO

Nuevo ejecutivo sirio

El gobierno de transición designado en diciembre por el grupo insurgente HTS concluirá su mandato el 1 de marzo. Sin embargo, hasta el momento no se ha definido una fecha para la realización de elecciones.

ABRIL

Expo Mundial 2025

Entre el 13 de abril y el 13 de octubre, Osaka será escenario de la Expo Mundial. Este prestigioso evento reunirá a países y organizaciones internacionales para exhibir sus innovaciones, logros y avances tecnológicos más destacados ante una audiencia global.

Esta cita ha sido cuna de inventos revolucionarios como el teléfono, la televisión y los rayos X. Este año, el tema elegido, “Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas”, busca inspirar soluciones audaces y creativas para los retos del mundo moderno, invitando a imaginar un porvenir lleno de posibilidades.

MAYO

Elecciones en Polonia

Las elecciones presidenciales en Polonia serán seguidas por toda Europa, pues podrían marcar el fin definitivo de la era del partido Ley y Justicia, uno de los principales exponentes de la derecha populista en Europa. Este partido, que ya cedió el poder hace un año ante una coalición encabezada por el centrista Donald Tusk, enfrenta ahora un escenario decisivo para su futuro político.

JUNIO

FIFA: Mundial de Clubes

Con su formato ampliado a 32 equipos, este esperado torneo se llevará a cabo en EU del 14 de junio al 13 de julio. El nuevo esquema busca aumentar la competitividad, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de ver a los mejores equipos de cada continente.

El encuentro futbolero depara menos descansos para los futbolistas, muchas emociones y también ingresos récord en taquilla.

JULIO

Oasis: Live’25

La esperada gira de Oasis inicia el 4 de julio. Después de más de 15 años de su separación, los hermanos Gallagher finalmente se reúnen para llevar a los escenarios los éxitos que definieron una generación y cimentaron su estatus como íconos del brit pop.

La gira no solo simboliza la reconciliación de una de las relaciones más polémicas de la música, sino también la oportunidad para miles de fans de vivir la experiencia en vivo de clásicos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger. En México se presentarán los días el 12 y 13 de septiembre.

AGOSTO

Cumbre de los BRICS

Para este mes está contemplada la Cumbre de los BRICS en Brasil, que asumió la presidencia rotativa desde el 1 de enero y que impulsará una agenda enfocada en la cooperación entre países del Sur Global. El grupo ahora incluye a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

SEPTIEMBRE

2da Guerra Mundial: 80 aniversario

El día 2 se celebra el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Unos meses antes, en mayo, había terminado en Europa, así que las celebraciones llevarán ya algún tiempo para cuando llegue el aniversario oficial.

OCTUBRE

Elecciones en Canadá

Los comicios previstos para el día 20 de octubre en el país norteamericano marcarán, según la mayoría de las encuestas, el final de la década como primer ministro de Justin Trudeau. De momento, y pese a las presiones internas, Trudeau insiste en que se presentará.

Milei a prueba

El partido del presidente argentino, la Libertad Avanza, buscará ampliar su presencia en el Congreso Argentino en las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre. Será la primera gran prueba para Milei.

NOVIEMBRE

COP30

La 30ª Cumbre del Clima de la ONU se celebra en Brasil entre el 11 y el 21 de noviembre. Se espera que este año, que arrojará nuevos registros de calor extremo, se avance mucho más que tan solo sacarle millonadas a las naciones más ricas para que aporten en el combate a la crisis climática en las naciones más pobres.

Presidenciales en Chile

El día 16 los chilenos eligen nuevo presidente. Si ninguno de los candidatos obtiene una ventaja suficiente, la segunda vuelta será el 14 de diciembre.

DICIEMBRE

Rosa Parks: 70 años

El 1 de diciembre se cumplirán siete décadas de que Rosa Parks se negó a sentarse en la parte de atrás del autobús de Montgomery, Alabama, y prendió la mecha de todo un movimiento contra las leyes que segregaban en EU.

Jane Austen: 250 aniversario

El 6 de diciembre se conmemora el 250 natalicio de la siempre vigente Jane Austen, novelista británica (Sensatez y sentimientos, Orgullo y prejuicio) y seguramente habrá actividades en muchas partes del mundo para rendirle tributo.

