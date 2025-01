Machado relata su detención: “Me exigieron grabar un video como fe de vida”

Explica su secuestro Captura de pantalla tomada de la cuenta en Instragram de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado. (@Mariacorinamachado)

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, narró este viernes los detalles de su detención el día anterior tras liderar una concentración masiva en Chacao.

Según explicó, al salir del evento, se trasladaba en moto escoltada por dos vehículos más cuando, cerca del Liceo Gustavo Herrera, fue interceptada por efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Tenían armas largas. Pudimos avanzar, pero a la altura del Distribuidor Altamira escuché varios disparos. Un funcionario de la PNB me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y montada en otra entre dos hombres. Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda”, detalló Machado.

Tras ser trasladada, escuchó que su destino sería Boleíta. Sin embargo, después de llegar cerca de esa zona, los agentes decidieron liberarla. “Me dijeron que tenían la orden de que me fuera, pero primero me exigieron grabar un video como fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente”, explicó.

Contradicciones internas

Machado también denunció que durante la intervención, uno de los motorizados que la escoltaban fue herido de bala en una pierna por disparos de la PNB y posteriormente detenido. A su juicio, su liberación refleja “las profundas contradicciones dentro del régimen”.

“Su actuación errática es una demostración de cómo están divididos por dentro. La presión internacional también fue clave para lograr mi liberación. Les hizo entender el error que habían cometido al secuestrarme violentamente”, subrayó.

Sobre González Urrutia

La líder opositora señaló que pidió a Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por sectores opositores e internacionales, que no regrese al país hasta que las condiciones sean las adecuadas. “Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente electo en el momento correcto. Su integridad es primordial para rescatar la democracia en el país”, afirmó.

Además, Machado calificó la reciente juramentación de Nicolás Maduro como un acto que “cruza la raya roja” de la violación constitucional. “Pisotean nuestra Constitución. Ellos ayer perdieron. La militarización es una demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo. Hoy 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado”, concluyó.