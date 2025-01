EU anuncia un acuerdo inminente para la liberación de rehenes en Gaza a cambio del fin de la guerra

Oriente Medio Un ultraortodoxo pasa frente a un cartel gigantesco en Jerusalén en el que pide a Benjamín Netanyahu que ponga fin a la guerra (ABIR SULTAN/EFE)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este martes que solo falta que Hamás acepte el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza para que pueda implementarse la tregua, pero confía en que el visto bueno del grupo terrorista sea inminente.

“El domingo, Estados Unidos, Qatar y Egipto presentamos una propuesta final. La pelota está ahora en el tejado de Hamás. Si Hamás acepta el acuerdo, está listo para ser implementado”, declaró Blinken en un discurso en el centro de pensamiento Atlantic Council, en Washington.

Detalles del acuerdo

El acuerdo consta de tres fases: durante la primera, 33 rehenes israelíes serían liberados, incluyendo niños, mujeres, soldados mujeres, hombres mayores de 50 años, heridos y enfermos. Durante la segunda, se procedería a la liberación del resto de los rehenes vivos —que incluye soldados y hombres menores de 50—, así como a la entrega de los cuerpos de los rehenes muertos.

Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023 a 251 israelíes. De ellos, aún cuenta en su poder con 96, aunque al menos 34 ya están muertos, según fuentes israelíes. A cambio de los rehenes, Israel liberaría a más de 1.000 presos palestinos.

A cambio, Israel retiraría sus tropas de la destruida Franja y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tomaría el control, donde antes del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 gobernaba el movimiento radical islamista Hamás.

El plan también incluye la liberación de los rehenes de Hamás, la excarcelación de presos palestinos en Israel y el aumento de la ayuda humanitaria para Gaza.

El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró convencido de que habrá una tregua, aunque no pudo precisar si el acuerdo se cerrará antes de la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero.

El plan es de Biden, no de Trump

Blinken recordó que se trata de la misma versión del plan que presentó el presidente Joe Biden, propuso en mayo un plan para poner fina la ofensiva israelí sobre Gaza, que ha dejado ya más de 45 mil muertos y denuncias contra Israel por crímenes contra la humanidad y genocidio.

Aunque Blinken declaró que el acuerdo no se logró antes por culpa de los dos bandos, no mencionó al gobierno de Benjamín Netanyahu (al que no EU no ha dejado de enviar armas) y sí criticó a Hamás, al que acusó de de haber jugado en los últimos meses “un papel de saboteador” contra el acuerdo.

“Creo que lograremos un alto el fuego, y ya sea que lo consigamos en los días restantes de nuestra Administración o después del 20 de enero (día de la investidura de Donald Trump), creo que el acuerdo seguirá los términos que propuso el presidente Biden en mayo pasado”.

“Mientras estamos aquí sentados, esperamos la última palabra de Hamás sobre si lo acepta, y hasta que no tengamos esa respuesta, seguimos al borde del acuerdo, que podría llegar en cualquier momento”, afirmó.

“Podría llegar en las próximas horas. Podría llegar en los próximos días. Eso es lo que estamos buscando. Pero lo que hemos hecho en las últimas semanas y especialmente en los últimos días, ha puesto las cosas en su sitio, y el acuerdo está ahí”, agregó.