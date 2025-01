Al menos 69 muertos por incendio en hotel de esquí en Turquía

Tragedia Bomberos apagan llamas en el hotel de esquí que se incendió en Turquía (SAKARYA FIRE DEPARTMENT HANDOUT/EFE)

Tragedia en una estación de esquí en Turquía. Al menos 69 personas murieron y más de 60 resultaron heridas por quemaduras por el incendio de un hotel de madera en las pistas de esquí de Kartalkaya, en la parte asiática de Turquía, a medio camino entre la capital, Ankara, y la principal ciudad del país, Estambul.

El incendio se produjo en plenas vacaciones escolares de invierno, por lo que el establecimiento estaba prácticamente lleno, sobre todo de familias con niños y jóvenes. En el momento del incidente se encontraban 238 personas hospedadas.

La construcción en madera y la situación del hotel al pie de una pista de esquí, que sólo permite el acceso de vehículos desde la fachada frontal, dificultaron la intervención de los bomberos para apagar el incendio, que afectó principalmente a la parte trasera del hotel.

Las llamas pudieron ser apagadas tras unas diez horas de trabajo de los bomberos. El fuego comenzó poco después de las tres de la madrugada en la zona del restaurante o de la cocina, ubicada en la cuarta planta. Las llamas se extendieron rápido a las plantas superiores.

Cuatro detenidos

El ministro del Interior, Yılmaz Tunç, anunció que cuatro personas han sido detenidas en relación con esta tragedia, entre los que se encuentran el propietario del establecimiento.

El hotel Grand Kartal, construido enteramente en madera, fue inaugurado en 1978 como uno de los primeros establecimientos de este tipo en la estación de esquí de Kartalkaya.

“Cuando me desperté, sentí que me ahogaba”

Varios de los huéspedes del hotel citados por medios turcos aseguran que no se escuchó ninguna alarma de incendios y que se despertaron por el humo y los gritos.

“Cuando me desperté sentí que me ahogaba. No escuché ninguna alarma: me desperté porque sentía que me ardía la garganta y me faltaba el aire”, dijo una persona en declaraciones al medio digital T24.