Milei defiende a Musk: “Nazi las pelotas” y avisa a los “zurdos” que se ponga a temblar

Escándalo Milei asegura que el polémico saludo de Musk fue "inocente" (X)

Javier Milei confirma su papel de fiel escudero latinoamericano de Donald Trump y Elon Musk con su habitual oratoria agresiva y llena de insultos, calumnias y amenazas contra los que considera sus enemigos. En esta ocasión, la arremetida del líder ultraderechista fue a raíz de la polémica por el saludo nazi del dueño de X el día de la investidura del presidente de Estados Unidos.

“Nazi las pelotas”, comenzó escribiendo Milei en su mensaje en X, posicionándose con los usuarios de extrema derecha que han salido en tromba a señalar que se trata de un saludo romano, obviando que dicho saludo se lo apropiaron los grupos fascistas y neonazis desde las primeras formaciones surgidas tras la II Guerra Mundial.

NAZI LAS PELOTAS

Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que esta empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma mas pura, para todos.



Compro X en un acto que fue considerado una locura desde el… — Javier Milei (@JMilei) January 22, 2025

“Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la Historia, que esta (sic) empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma mas (sic) pura, para todos”, escribió Milei con faltas de ortografía.

Además, recordó que Musk (cuyo origen sudafricano y de familia que apoyó el Apartheid también navega en las redes sociales) “compro (sic) X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin dudas será considerado uno de sus grandes aportes a la humanidad”.

Al respecto, evaluó que tomó “control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico”.

No obstante, celebró que “el mundo cambió” y “Elon no está solo”, agregando: “Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la ‘tierra de la libertad’ que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump”.

“Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de @elonmusk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional”, declaró en alusión al movimiento surgido contra el supremacismo blanco y contra los ataques a las minorías raciales y sexuales.

“Zurdos hijos de puta tiemblen”

“Pero el mundo cambió. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la “tierra de la libertad” que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido @realDonaldTrump.

“No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de puta tiemblen”, concluyó.