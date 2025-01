Putin busca reunión con Trump para delinear soluciones a intereses de Rusia y EU

Vladímir Putin, en videoconferencia con su gabinete (EFE)

“Estaría bien que nos reuniéramos (Trump y yo), teniendo en cuenta la realidad actual, y habláramos con calma sobre todos los temas que interesan tanto para Estados Unidos como para Rusia”, señaló este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin en una entrevista con el presentador de la televisión estatal rusa Pável Zarubin. El Jefe del Kremlin destacó que su gobierno está consciente sobre la realidad que se vive actualmente en el mundo y la disposición del presidente de Estados Unidos para un “trabajo conjunto”, por lo que está abierto para un encuentro cuando lo decida, ya que hay temas que abordar al haber “muchos puntos de coincidencia” con Washington.

“En general, por supuesto, podemos tener muchos puntos de coincidencia con la administración actual (de EU), buscando soluciones a cuestiones claves de la actualidad. Se trata tanto de asuntos de estabilidad estratégica, como de económicos”, indicó el líder ruso. Al ser cuestionado sobre la guerra con Ucrania, Putin, a manera de justificación por la barbarie que se ha cometido por el Ejército ruso contra zonas habitables ucranianas, dijo que si Trump hubiera sido reelegido en 2020 sin que “le robaran esa victoria”, posiblemente no habría estallado esta guerra. “Creo que los que pagan dinero (para armar a Ucrania) deben obligarles a hacerlo (negociar con Moscú)”, apuntó al señalar que en su opinión, Kiev “tendrá que hacerlo”. Respecto a las amenazas de sanciones contra Moscú que lanzó Donald Trump si no pone fin a esta guerra, el líder del Kremlin refirió que “dudo que (Trump) tome decisiones que dañen la economía estadounidense. No sólo es una persona inteligente sino también es pragmático”, aseveró. (Información de agencias)