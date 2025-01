Petro desafía a Trump y sube en reciprocidad 25% los aranceles a los productos de EU

Crisis Los presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump (Mauricio Dueñas Castañeda / Anna Moneymaker/EFE)

Estados Unidos y Colombia se declararon este domingo en guerra arancelaria, tras anunciar el presidente Gustavo Petro que impone un 25% de aranceles a todos los productos estadounidenses, en reciprocidad al chantaje anunciado horas antes por el presidente Donald Trump de imponer un 25% de aranceles a las importaciones colombianas, en castigo por haber negado Bogotá el aterrizaje con dos aviones llenos de inmigrantes colombianos deportados.

“Ordeno al ministro de comercio exterior elevar los aranceles de importaciones desde EU en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a EU”, expresó Petro en la red social X. “Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional, el gobierno ayudará en este propósito”, agregó.

“Túmbeme, presidente”

En un largo escrito, el exguerrillero y primer presidente izquierdista de Colombia, desafió abiertamente a Trump en el que incluso afirma que no teme a que le den un golpe de Estado, en medio de la crisis bilateral por la imposición de aranceles y otras medidas anunciadas por la Casa Blanca.

“Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad”, dijo desafiante Petro, y añadió: “Usted puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de Estado como hicieron con (el presidente chileno Salvador) Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted”.

Sobre la decisión de Trump de restricciones de visado para el gobierno de Petro y su partido, además de los aranceles e “inspecciones” a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EU, Petro escribió: “A mí no me gusta mucho viajar a los EU, es un poco aburridor; no me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia”, para enseguida plantear que “quizás algún día, junto a un trago de Whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto”.

“Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas”, dijo el mandatario colombiano, quien advirtió a su homólogo estadounidense: “No nos dominarás nunca”.

Según Petro, los pueblos latinoamericanos “son algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá, que ustedes nos quitaron con violencia”.

“Su bloqueo no me asusta; porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo”, dice Petro para concluir con una referencia a los aranceles ordenados por el presidente estadounidense: “Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EU, yo hago lo mismo”.

Santos pide moderación; Duque ataca a Petro

La guerra arancelaria entre EU y Colombia ha desatado un terremoto político en el país sudamericano.

El expresidente Juan Manuel Santos pidió a Petro y a Trump “moderación” en medio de la crisis diplomática bilateral que, en su opinión, “no beneficia a nadie”.

“Hacemos un llamado a la moderación que tanto recomendaba George Washington y al diálogo”, expresó Santos, ganador del Nobel de Paz en 2016, en su cuenta de X.

El expresidente, cuyo mandato coincidió un año y medio con el primer Gobierno de Trump entre enero de 2017 y agosto de 2018, afirmó que “las relaciones entre países, especialmente entre socios cercanos como Colombia y EU, no pueden conducirse a base de amenazas y acusaciones”.

Mucho más duro, el expresidente conservador Iván Duque calificó como una “tremenda irresponsabilidad” la decisión de Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados, mientras no reciban un trato “digno”.

“En un acto de tremenda irresponsabilidad, el Gobierno de Petro ha desafiado una decisión soberana de los EU sin siquiera adelantar un proceso de diálogo diplomático, desconociendo las relaciones bilaterales que por más de 200 años han tenido los dos países”, escribió en X Duque, quien gobernó Colombia entre 2018 y 2022.