El gobierno de Trump da señales de que no impondrá aranceles a México

Estados Unidos El candidato de Trump a secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, defiende su ratificación ante el Senado, este miércoles (ALLISON DINNER/EFE)

El candidato a secretario de Comercio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Howard Lutnick, cree que aún hay tiempo para evitar que entren en vigor los aranceles anunciados por el mandatario para este 1 de febrero, si México y Canadá presentan resultados concretos en la lucha contra el fentanilo.

En la audiencia de confirmación del Senado, Lutnick explicó que la orden de Trump es estudiar dos tipos de aranceles y que los primeros están enfocados “en poner fin al fentanilo que llega” a Estados Unidos y para “que nuestros socios dejen de faltarnos el respeto”.

“No es un arancel per se. Es una acción de política doméstica; cierren sus fronteras y detengan el fentanilo que entra en nuestro país y mata a la gente. Es un arancel para conseguir acciones en México y en Canadá. Y hasta donde yo sé están actuando rápido y si siguen así no habrá aranceles”, indicó Lutnick, que no debería tener dificultades para ser confirmado en un Senado dominado por los republicanos.

Lutnick no se refirió al plazo del 1 de febrero impuesto por Donald Trump la semana pasada para imponer aranceles del 25% a productos mexicanos, unos planes que la Casa Blanca dijo el martes que se mantenían conforme a lo dicho por el presidente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que Washington ha “visto un nivel histórico de cooperación por parte de México” en seguridad y migración, pero advirtió de que al hablar con Trump la noche del lunes, los aranceles para “el 1 de febrero todavía están en el calendario”.

Partidario de centrar ataques en China

Si es confirmado, Lutnick estará al frente de un departamento responsable de monitorear los controles sobre las exportaciones a competidores como China, incluyendo productos altamente sensibles, tecnológicos y militares.

Lutnick defendió, precisamente, que los aranceles de Estados Unidos a China sean más elevados que los impuestos a los demás países.

“Pienso que los aranceles a China deben ser los más altos. Nuestros adversarios deberían tener los más elevados”, dijo Lutnick a los legisladores, y apuntó también a los aliados en Europa: “Se aprovechan de nosotros”, afirmó.

