Sheinbaum anuncia que Trump se comprometió a evitar el tráfico de armas de alto poder a México

Crimen organizado Armas estadounidenses incautadas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la mañanera de este lunes que sacó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el compromiso de evitar el tráfico de armas de alto poder a México, durante la llamada telefónica que sostuvieron ambos líderes, y en la que se evitó que se aplicara a partir de este martes los aranceles del 25% a los productos mexicanos.

“Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México”, declaró sobre una de las demandas más urgentes del gobierno mexicano, desde la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando el entonces canciller Marcelo Ebrard se embarcó en una serie de litigios en tribunales contra las armerías estadounidenses que surten sin control de armas al crimen organizado.

“Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes: seguridad y comercio”, añadió, tras anunciar el compromiso en seguridad fronteriza alcanzado con Trump y que ha sido clave para aplazar un mes la entrada en vigor de los aranceles a los productos esta, y una segura guerra comercial entre ambos socios

La gobernante mexicana destacó, tras la primera llamada que sostiene con Trump tras su anuncio oficial de aranceles el sábado, que “México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo”.

Siete de cada 10 armas son de EU

En víspera de la llamada entre ambos mandatarios, Sheinbaum informó en un mensaje que el propio Departamento de Justicia de EU reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar estadounidense.

“Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder, sí de alto poder, que son de uso exclusivo del Ejército, de ellos a estos grupos criminales”, expuso a través de un video publicado en sus redes sociales.

La presidenta mexicana puntualizó que si el Gobierno de Estados Unidos quisiera combatir el consumo de fentanilo en su país deberían focalizar sus esfuerzos en el combate a la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades y agregó que la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tuvo su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos.

“Si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empieza combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? o ¿cómo es que las personas con adicciones compran esa droga?, ¿por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses?, ¿cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá?, ¿por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio, o de otras drogas?”, cuestionó.