Tiroteo en escuela para adultos de Suecia deja una decena de muertos

Las autoridades ya indagan las causas de este ataque (EFE)

Una decena de muertos y un número no especificado de heridos dejó este martes el ataque a balazos perpetrado por un solitario individuo que ingresó a un centro educativo para adultos Campus Risbergska, en Örebro, al oeste de Estocolmo, Suecia, informó la policía, quien confirmó que entre los fallecidos se encuentra el atacante.

El jefe de la policía de Örebro, Roberto Eid Forest, comunicó que el autor del tiroteo se encuentra entre los fallecidos, y ya se trabaja en identificar a las víctimas.

Un tiroteo en una escuela de Örebro, #Suecia, dejó al menos cinco personas heridas, según los primeros reportes. pic.twitter.com/cvrurRrWG8 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 4, 2025

La policía sueca recibió un aviso de heridos por causa de un tiroteo en el citado colegio para adultos pasadas las 12:30 horas locales, donde inicialmente se hablaba de delitos de intento de asesinato, incendio y graves delitos con armas. El hospital de Örebro abrió un espacio en el área de urgencias y en la zona de cuidados intensivos para atender a los heridos, informó la emisora pública Radio de Suecia.

La escuela Campus Risbergska es un centro de educación para adultos y, según declaró a la televisión pública SVT Lena Warenmark, una de las docentes, a la hora del tiroteo había menos alumnos de los habituales en el recinto porque muchos se habían ido a casa tras finalizar sus exámenes.

“En estos momentos estamos seguros de que no va a haber más atentados. Las escuelas en las que se resguardó a profesores y alumnos han sido evacuadas ya”, dijo Forest, en alusión a colegios cercanos a la escuela atacada.

El tirador no era conocido por la Policía, que cree que actuó solo y no está relacionado con bandas criminales, además de descartar inicialmente que pueda tener vínculos con organizaciones terroristas. “Seguimos creyendo que tenemos al autor principal, aunque no excluimos que haya más personas vinculadas”, apuntó Forest. (Información de agencias)