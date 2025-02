Musk descarta comprar TikTok mientras Trump busca una solución

Musk sobre TikTok El magnate asegura no estar interesado en comprar la red social: "No está claro cuál sería el propósito de adquirirlo, aparte del económico”, afirmó. (EFE)

El empresario Elon Musk, dueño de X y director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en EU, negó cualquier interés en adquirir TikTok, plataforma que enfrenta incertidumbre tras la prohibición temporal en el país.

"No he hecho ninguna oferta", afirmó Musk en una conferencia en Alemania a finales de enero, aunque sus declaraciones se filtraron este sábado.

TikTok continúa disponible en EE.UU. gracias a una prórroga de 75 días firmada por Donald Trump el 21 de enero, un día después de asumir la presidencia. Su decreto ordena a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia no ejecutar sanciones hasta que se resuelva la situación de la plataforma, cuyo futuro estaba en manos de la nueva administración tras una ley aprobada durante el mandato de Joe Biden.

Esa normativa exigía a TikTok separarse de ByteDance, su empresa matriz china, y encontrar un comprador de un país que no fuese considerado un “adversario” antes del 19 de enero. La red social llegó a estar inoperativa durante un día, hasta que la nueva administración otorgó la prórroga.

Durante el encuentro en Alemania, Musk explicó por qué la adquisición de X fue una excepción en su trayectoria. “Normalmente no compro empresas, las creo desde cero”, dijo, subrayando que su compra de la plataforma fue para “preservar la libertad de expresión” y que la experiencia fue “dolorosa y difícil”.

Sobre TikTok, el magnate descartó una motivación similar: “No sé si la misma lógica se aplica a TikTok. No necesito cosas solo por razones económicas. No está claro cuál sería el propósito de adquirirlo, aparte del económico”, afirmó.

Sin embargo, Musk dejó abierta la posibilidad de evaluar el algoritmo de la red social y analizar su impacto. “Supongo que miraría el algoritmo y trataría de decidir cuán dañino o útil es y qué podemos hacer para cambiarlo para que sea más productivo y beneficioso para la humanidad”, reflexionó.

¿Fondo soberano para adquirir TikTok?

Mientras Musk descarta la compra, Trump sigue buscando soluciones. El pasado 3 de febrero, el presidente firmó una orden ejecutiva instruyendo a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un “fondo soberano” que podría adquirir TikTok.

En su red social Truth Social, el mandatario sugirió que EE.UU. obtenga una participación del 50% en una empresa conjunta. “Al hacer esto salvamos TikTok, lo mantenemos en buenas manos y le permitimos seguir creciendo”, aseguró.

A finales de enero, Trump mencionó que Microsoft estaba en conversaciones para adquirir la plataforma y que le parecía positivo que hubiera una “guerra de ofertas”. Entre las empresas interesadas en la compra también figura Oracle, según reportes de la prensa especializada.