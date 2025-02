Oposición exige investigar a Milei por promocionar criptomoneda ligada a fraudes

Polémica Milei compartió un mensaje en redes sociales promocionando el token 'Libra', una criptomoneda sin respaldo económico real. (EFE)

La oposición argentina solicitará al Congreso investigar al presidente Javier Milei tras promocionar en sus redes sociales una criptomoneda presuntamente vinculada a fraudes virtuales. Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica (CC), advirtió que Milei podría haber infringido la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras al impulsar el token ‘Libra’.

“El Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos”, expresó Ferraro en X. Además, el diputado anunció que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora para determinar si hubo delitos de lavado de dinero, defraudación o estafa.

La izquierda también se sumó al reclamo. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda Unidad, solicitó que se convoque a Milei para una interpelación en el Congreso, transmitida por cadena nacional.

“Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y luego diga que no estaba interiorizado”, publicó del Caño.

Este pedido surge después de que Milei, el viernes por la noche, compartiera un mensaje en redes sociales promocionando el token ‘Libra’, una criptomoneda sin respaldo económico real y que, en cuestión de horas, disparó su valor antes de desplomarse. “¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”, decía el mensaje que luego fue eliminado.

Milei admite error y borra publicación

El presidente eliminó la publicación cinco horas después y pidió disculpas. “Hace unas horas publiqué un tweet apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y decidí no seguir dándole difusión”, escribió Milei en un mensaje nocturno.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Durante esas horas, la demanda por el token ‘Libra’ explotó, movilizando millones de dólares antes de su colapso.

El diputado socialista Esteban Paulón anunció que presentará el lunes un pedido de juicio político contra el presidente por considerar que actuó con negligencia y promovió indirectamente una estafa. Además, solicitarán al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que informe en Diputados sobre posibles delitos cometidos desde el Ejecutivo.

Mientras tanto, economistas advierten sobre los riesgos de que figuras públicas respalden activos sin regulación, y el Congreso se prepara para una semana marcada por la controversia y la búsqueda de respuestas oficiales.