FT elogia el temple de Sheinbaum ante las amenazas arancelarias, que impresionó incluso a Trump

Cabeza fría Financial Times acompañó su artículo con la presidenta Claudia Sheinbaum saludando a las personas que llenaron el zócalo el domingo 9 de marzo

La estrategia del gobierno mexicano frente al desafío arancelario de Estados Unidos no ha pasado desapercibido en la prensa internacional especializada, que elogia el temple de la presidenta Claudia Sheinbaum, frente al proteccionista e imprevisible Donald Trump, y cómo esta “amenaza externa” la ha transformado en un “beneficio interno”.

Así lo destaca el prestigioso diario económico británico Financial Times en un artículo publicado este martes bajo el título “México´s Claudia Sheinbaum is riding high on Donald´s Trump trade war” (algo así como “Claudia Sheinbaum se beneficia en México de la guerra comercial de Trump”).

“En medio del temor a aranceles, cierres fronterizos e incluso una intervención militar estadounidense en México, (Sheinbaum) ha unido a la nación en torno a su Gobierno en un remolino de nacionalismo, impulsando sus índices de aprobación por encima del 80%”, señala el cronista del FT sobre el evento masivo en el Zócalo de la presidenta del domingo 9 de marzo, pensado originalmente como un acto de protesta contra el anuncio del 25% de aranceles anunciado por Trump, y cuando este lo aplazó otro mes, reconvertido en un acto de unidad, de fortaleza e incluso de celebración patriótica por haber contenido la amenaza (de momento), con proclamas del tipo “estamos aquí para felicitarnos” y “el país es primero”.

“Inusualmente respetuoso”

El diario de referencia de la City señaló que Trump “ha sido inusualmente respetuoso con Sheinbaum”, a la que calificó de “mujer maravillosa”, le agradeció su “arduo trabajo y cooperación” y destacó el marcado contraste en su trato con los líderes canadienses, quienes se han mostrado más beligerantes y han amenazado con imponer contraaranceles.

“La líder izquierdista —prosigue el FT— ha evitado criticar directamente a Trump y está ganando tiempo antes de anunciar represalias contra sus aranceles, al tiempo que rechaza cuestiones menos centrales, como su intento de cambiar el nombre del Golfo de México. Aunque este enfoque aún no ha obtenido una concesión significativa a largo plazo por parte de Trump, se ha ganado su admiración tanto en el país como en el extranjero”.

Tras enumerar las ofertas de la presidenta para intentar apaciguar a Trump —despliegue de 10 mil soldados de la Guardia Nacional en la frontera, aumento de aranceles a China, y anulación de los procedimientos normales de extradición para llevar a cabo la mayor entrega de operativos de cárteles mexicanos a Estados Unidos de la historia— el Financial Times subraya que su imagen ha salido fortalecida, ha “suavizado” las críticas internas de líderes empresariales e “incluso la oposición ha aplaudido”.

“Claudia Sheinbaum ha logrado hacer una especie de jiu-jitsu con las presiones de Trump”, dijo el comentarista político mexicano Carlos Bravo Regidor, refiriéndose al arte marcial brasileño que enseña a utilizar la fuerza del oponente para su ventaja. “La ayudó a llevar su popularidad al cielo y le permitió avanzar con mayor rapidez y decisión en los cambios que quería hacer a las políticas heredadas de López Obrador”.

Camino empedrado

Sin embargo, el diario también advierte que “en algún momento, los objetivos de Trump y Sheinbaum podrían volverse más difíciles de alinear”.

De hecho, señala, Trump ha acusado al gobierno (mexicano) de una “alianza intolerable” con los cárteles de la droga; y recuerda que los medios mexicanos especulan con vehemencia que podría verse obligada a entregar a altos cargos de su coalición para su procesamiento, lo que seguramente “se encontrará con resistencia”.

Finalmente, el artículo se pregunta si el aparente respeto personal del presidente estadounidense por Sheinbaum dará frutos más allá de comentarios cálidos y publicaciones en las redes sociales. Bravo Regidor dijo: “Sheinbaum puede hacer muy poco, pero lo poco que puede hacer, lo está haciendo bien”.