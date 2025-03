Boicot canadiense a EU dispara cancelaciones de viaje y deja un ganador inesperado: México

Boicot Paso fronterizo canadiense a Estados Unidos vacío, cuando antes de los ataques de Trump estaba lleno de coches (CBC)

El boicot de los canadienses a los productos estadounidenses, como protesta por el chantaje arancelario de Donald Trump, que comenzó con una campaña para dejar de comprar productos “made in USA”, se extiende a una industria estratégica que podría causar un serio daño a la economía de EU y causar la pérdida de miles de puestos de trabajo: el turismo.

De acuerdo con la firma canadiense de investigación de mercados Leger, de una muestra de consumidores canadienses encuestados, el 36% de los canadienses que ya había reservado hoteles en Estados Unidos los ha cancelado como consecuencia directa de la guerra comercial y las controvertidas declaraciones de Trump con respecto a hacer de su vecino del norte el estado número 51 de la Unión a razón de la fuerza económica estadounidense. Además, otro 59% que pensaba viajar al país vecino señaló que es “menos probable” que lo haga.

En febrero de 2025, los viajes por carretera desde Canadá hacia el país vecino (el medio favorito de los canadienses que visitan EU) se redujeron un 23% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de Statistics Canada. Esto representa medio millón de visitantes menos, en relación con 2024, la cifra más baja desde abril de 2022, antes de que fuesen relajadas las medidas restrictivas por la pandemia de Covid-19.

En tanto, los vuelos desde Canadá a EU disminuyeron un 2.4% en febrero, mientras que las reservas de boletos se han desplomado un 40%, comparado con el mismo mes del año pasado.

4 mil millones de pérdida

La U.S. Travel Association (USTA) ya había advertido que una caída del 10% en el turismo canadiense podría traducirse en una pérdida de 2 mil 100 millones de dólares y poner en riesgo 14 mil empleos en el sector hotelero y afines. Con la baja actual en más del 20%, las estimaciones apuntan a una pérdida de más de 4 mil millones de dólares para la economía estadounidense en 2025.

Con este panorama sombrío, Laurie Trautman, directora del Border Policy Research Institute de la Western Washington University, afirmó a Forbes que la previsión de la USTA de 21.5 millones de turistas canadienses en 2025 es “casi imposible”.

Los turistas canadienses representan la mayor fuente de visitantes extranjeros en EU, con un gasto de 20 mil 500 millones de dólares en 2024, según la National Travel and Tourism Office.

“Todos los indicadores muestran no solo un leve descenso, sino una caída considerable del turismo canadiense, y no hay razones para pensar que esto se revertirá en el corto plazo”, aseguró Trautman, quien puso de ejemplo, el fronterizo estado de Washington, donde la demanda hotelera cayó un 12% en febrero.

Mejor a México y el Caribe

Las agencias y operadoras de viajes, así como las aerolíneas, son otros de los actores que dan testimonio sobre la negativa del público canadiense a visitar los Estados Unidos en medio de la tormenta política.

Christian Wolters, operador turístico de Intrepid Travel, declaró que los clientes de la agencia optan por vuelos de corta distancia dentro del territorio canadiense, o bien, prefieren volar a destinos como México, Costa Rica y el Caribe.

En muchos casos, comenta el diario The Globe and Mail, los viajeros canadienses están dispuestos a asumir las pérdidas de boletos de avión no reembolsables y algunos incluso planean permanecer fuera de los Estados Unidos mientras Trump ostente la investidura presidencial.

Otro medio, The Toronto Star citó testimonios de connacionales que afirman sentirse más cómodos si dirigen sus inversiones hacia mercados donde “el respeto mutuo sea una prioridad”.

Aerolíneas como Air Canadá comunicaron a sus inversores que reducirían de forma preventiva la capacidad de sus vuelos en marzo hacia Las Vegas, Florida y Arizona, los destinos más populares entre el público canadiense; a la par, WestJet comunicaba a CTV News, de Canadá, que la demanda de vuelos hacia destinos estadounidenses y registraba, a mediados de febrero, un detrimento del 25% en favor de destinos mexicanos y caribeños.

En México, la Secretaría de Turismo informó que el número de visitantes provenientes de Canadá aumentó un 12% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Cancún, Riviera Maya y Puerto Vallarta se encuentran entre los destinos más beneficiados, por lo que aerolíneas como Air Transat y WestJet han incrementado la oferta de vuelos directos entre Canadá y México para satisfacer la creciente demanda.

A diferencia de Canadá, donde las autoridades pidieron explícitamente a sus connacionales que evitaran los viajes a EU y optaran por hacer turismo nacional o a otros países, el gobierno de Claudia Sheinbaum, no ha llamado al boicot.

México, el segundo mayor emisor de turistas hacia EU, con 7.58 millones en 2024, un 18.5% más que en 2023. De hecho, la USTA mantiene su proyección de un incremento del 18% en los visitantes mexicanos para 2025.

Sin embargo, está por ver el impacto final entre los consumidores y viajeros mexicanos, si entran en vigor los aranceles del 25%. (Con información de EFE, Infobae, Toronto Star y Business Insiders).