Marchas espontáneas en Palestina en contra de Hamás y en favor de la paz

Los palestinos están hartos de la guerra y cansados de Hamás

Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, fue escenario este martes de una serie de protestas en las que participaron cientos de gazatíes coreando consignas en contra del grupo islamista Hamás.

De acuerdo con múltiples cables de información de agencias como AFP y EFE, las marchas surgieron de forma “espontánea” e “improvisada”.

Los palestinos expresaron su frustración por la guerra que Hamás sostiene con Israel y exigieron a los líderes de la organización paramilitar abandonar la Franja de Gaza. Líderes comunitarios palestinos afirmaron que la gente comenzó a salir a las calles pese al miedo a las posibles represalias por parte de los oficiales de Hamás; es más el hartazgo y el cansancio frente a un conflicto que ha ocasionado, hasta la fecha, 50, 021 muertes, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

Testigos colgaron videos y testimonios en redes sociales en los que se observan que la mayoría de quienes se movilizaron durante las protestas son hombres jóvenes. Así mismo, videos circularon a través de Telegram en los que se observa a las fuerzas de seguridad de Hamás vestidos de civil, pero con distintivos atados al brazo izquierdo, que trataron de disolver la manifestación.

La organización islámica dijo no haber realizado detenciones durante las protestas.

Inmiscuido en este contexto de protesta popular, el portavoz árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel criticó a la cadena noticiosa Al Jazeera por no cubrir las protestas en Gaza; “Si estas protestas fueran en contra de cualquier régimen árabe, Al Jazeera habría interrumpido su programación, divido la pantalla en cuadros y entrado en modo de incitación las 24 horas del día, pero como son contra Hamás, la Hermandad Musulmana y el gobierno de ISIS en Gaza, de repente no hay cámaras, no hay pantallas ni imágenes exclusivas”, sentencioó Avichay Adraee, también teniente coronel de las fuerzas de defensa.