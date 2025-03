¿Qué es el Real ID, el nuevo requisito para vuelos domésticos en EU?

Estados Unidos La estrella Real ID en la esquina de una licencia de manejo

Con objeto de aumentar la seguridad en los aeropuertos y minimizar los riesgos de falsificación de documentos, el gobierno de Estados Unidos exigirá a partir del 7 de mayo de 2025 que todos los pasajeros presenten una identificación conocida como Real ID para abordar vuelos domésticos.

¿Qué documento puede llevar el distintivo Real ID y qué forma tiene?

El Real ID es una forma de identificación emitida por los estados, territorios o el gobierno federal que incluye características de seguridad mejoradas, como marcas especiales, hologramas y medidas contra la falsificación. Estos requisitos también se aplican para ingresar a instalaciones federales y plantas nucleares.

Las identificaciones que cumplen con el Real ID suelen llevar una estrella dorada o negra en la esquina superior derecha.

Si tu licencia de conducir o identificación estatal no incluye esta marca, deberás actualizarla antes de la fecha límite.

¿Dónde se obtiene una Real ID y qué requisitos se piden?

Se requiere acudir al departamento de vehículos motorizados (DMV) de su estado con documentos que prueben su identidad, como: acta de nacimiento o pasaporte vigente; comprobante de número de seguridad social; prueba de residencia, como recibos de servicios o estados de cuenta bancaria; o cualquier documentación que demuestre tu ciudadanía o estatus migratorio legal.

¿Qué pasa si alguien no tiene un Real ID después del 7 de mayo?

A partir de la fecha indicada, el próximo 7 de mayo, los viajeros que no presenten una identificación con los estándares del Real ID no podrán abordar vuelos domésticos a menos que presenten otro documento aceptado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), como un pasaporte válido.

Quien no tenga el sello tampoco podrá ingresar en oficinas federales o centrales nucleares.

¿Se requiere Real ID para viajes internacionales?

Las tarjetas con ReaL ID no sustituyen al pasaporte para viajes internacionales ni para cruzar fronteras hacia Canadá o México.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no exigirá que los menores presenten una identificación con ReaL ID para vuelos domésticos; Sin embargo, el adulto acompañante sí deberá tenerla.

Aunque la fecha límite ha sido pospuesta en varias ocasiones, las autoridades instan a los ciudadanos a no esperar hasta el último momento para obtener su Real ID, ya que se prevé un aumento en la demanda a medida que se acerca la fecha, lo que podría generar largas filas y retrasos en las oficinas de trámites.

¿El Real ID es obligatorio para todos los ciudadanos de EU?

No, el Real ID no es obligatorio para quienes no viajan en avión ni visitan instalaciones federales. Sin embargo, su implementación está dirigida a reforzar la seguridad a nivel nacional. Se recomienda obtenerlo para evitar inconvenientes en situaciones que requieran una identificación estándar.