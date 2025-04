De “representante del maligno” a “sabio y bondadoso”: Milei sobre su compatriota el papa

Muerte del papa El papa Francisco recibió el 14 de febreron de 2024 a su compatriota y adversario ideológico, el presidente argentino Javier Milei (EFE)

Javier Milei, dedicó al fallecido papa Francisco, sentidas palabras y calificativos como “bondadoso y sabio”, lo contrario a lo que opinaba de él antes de ser elegido presidente de Argentina, cuando llegó a compararlo con el representante del diablo sobre la Tierra.

El político ultraderechista, quien compite con el salvadoreño Nayib Bukele por ver quién agrada más a Donald Trump, alcanzó fama gracias a sus columnas e insultos a sus detractores, pero ninguno tan grave como los que dedicó a su compatriota Jorge Bergoglio cuando fue elegido papa en 2013, de quien comparó literalmente como el representante de Satanás en la Tierra, por su doctrina en favor de los pobres.

“Cómplice de los zurdos asesinos” o “representante del maligno en la Tierra” fueron algunos de los exabruptos que Milei dirigió al papa Francisco cuando era diputado, luego de descubrir que su mejor receta para tener éxito y ganar votos era mediante el insulto, cuanto más fuerte mejor.

Tras asumir el cargo como presidente, el 10 de diciembre de 2023, luego de ganar las elecciones en la segunda vuelta el 19 de noviembre, Milei siguió atacando verbalmente a sus adversarios, pero entendió que no podía seguir haciéndolo con Bergoglio tras convertirse en el líder mundial de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013. No es que cambiara de opinión, sino que entendió que atacarlo no incrementaba su popularidad entre los argentinos, sino todo lo contrario.

No es que Milei haya tenido una epifanía y sigue siendo el mismo odio por el Estado benefactor con los más vulnerables que siempre, hostilidad que comparte con sus amigos de la internacional de extrema derecha, como Donald Trump y Elon Musk. En el fondo sigue despreciando a Francisco y su doctrina, a quien dedicó calificativos como “comunista” e “imbécil”, pero es tiempo de disimular.

“¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. Originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos”, dijo Milei en una entrevista a la presentadora de televisión Viviana Canosa, afín entonces a las ideas ultras del entonces diputado.

El sumo pontífice “es el representante del maligno en la Tierra ¿Vos sabías que el papa impulsa el comunismo?“, remarcó Milei en aquella entrevista.

En 2022, también durante su etapa de diputado, volvió a arremeter contra Francisco, le dijo a través de X: “Tu modelo es pobreza. @Pontifex_es siempre parado del lado del mal. Si a alguien le da un ataque de caridad y sale con una pistola a robar para financiarlo ¿lo bendecís?”.

Y afirmó durante otra entrevista: “Es un papa con una fuerte injerencia política, tiene una gran afinidad con dictadores, como (Raúl) Castro y (Nicolás) Maduro. Está al lado de dictaduras asesinas, tiene afinidad por los comunistas asesinos, no los condena, es condescendiente con ellos, con todos los de izquierdas aun si son auténticos criminales”.

“Antes había cosas que no entendía”

Esa sucesión de despropósitos tensó las relaciones de Milei con el papa, e incluso del Estado argentino con la Santa Sede, en medio de la campaña para las elecciones de 2023, pero una vez que ganó la Presidencia viajó a Roma y le pidió perdón, según reconoció el mismo mandatario.

Milei calificó aquella reunión de “maravillosa”, y dijo: “Cuando arrancó, lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que, si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, me pareció que valía la pena hacerlo en persona’.

“Antes había unas cosas que no las entendía. Cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón”, reconoció el presidente, pese a que ha seguido todo este tiempo atacando con extrema vulgaridad a los que opinan igual que Francisco.

Este lunes 21 de abril, tras conocer la noticia del fallecimiento del “representante del maligno”, Milei dijo que sentía un “profundo dolor”.

“A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de fe, despido al santo padre y acompañó a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia”, escribió Milei en su perfil de X.

El aliado del “nazi” Trump, su última visita

El destino quiso que el último dirigente político al que recibió el papa, el pasado lunes, fue el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no sólo conocido por compartir con Milei su odio a todo lo que sea ayudar al prójimo, sino por su facilidad para insultar con los calificativos más graves a sus adversarios… hasta que no les convino.

Si para Milei, Bergoglio fue el “representante del maligno en la Tierra”, hasta que entendió que era mejor cambiar milagrosamente de opinión, para Vance, Trump era “el Hitler de Estados Unidos”... hasta que cambió su opinión cuando el magnate ganó sus primeras elecciones: en noviembre de 2016.

Siete días de duelo

Aunque Francisco nunca viajó a Argentina en sus doce años de papado, los dos líderes argentinos expresaron públicamente su reconciliación en el Vaticano, y el mandatario ultraderechista ha declarado siete días de duelo nacional.