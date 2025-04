Petro dice que le retiraron visa estadounidense; EU guarda silencio diplomático

Petro asegura que EU lo vetó El presidente colombiano asegura que le fue retirada la visa estadounidense, pero el gobierno de Trump evita cualquier confirmación. (EFE)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que el Gobierno de Estados Unidos le retiró el visado para ingresar a ese país, lo que, según sus palabras, le impide volver a visitarlo.

La declaración se dio en tono irónico durante un consejo de ministros celebrado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano.

“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, comentó Petro, provocando risas entre sus ministros.

El mandatario hizo la mención al visado al referirse al viaje del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se encuentra en Washington para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Críticas a la Corte

Aunque Petro no ofreció detalles concretos sobre los motivos de la supuesta revocación, sus comentarios estuvieron precedidos por una reflexión política sobre una reciente decisión del Tribunal Supremo de EU, relacionada —según él— con el respeto a los derechos humanos y al orden constitucional, en contraste con políticas migratorias restrictivas.

“Tengo que agradecerle a una corte de justicia que es de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la República en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini”, señaló Petro, sin especificar a qué fallo se refería.

Sus declaraciones sugieren que la presunta medida de Washington contra su visa podría estar vinculada a su discurso crítico sobre el enfoque estadounidense en temas migratorios y de seguridad regional.

EU da evasivas

Consultado este martes sobre la declaración del presidente colombiano, el Departamento de Estado se negó a confirmar o desmentir si se le ha revocado la visa a Petro.

“Por supuesto, no comentamos sobre casos de visas individuales. Nuestros registros de visas son confidenciales”, respondió Tammy Bruce, portavoz del Departamento.

No obstante, la funcionaria subrayó que “nuestros dos países han tenido la oportunidad de crear un futuro mejor para sus ciudadanos mediante esfuerzos dirigidos a combatir a los violentos carteles de la droga que están envenenando a nuestros ciudadanos y desestabilizando nuestra región, creando oportunidades económicas que impulsen la prosperidad y poniendo fin a la crisis regional de inmigración ilegal”.