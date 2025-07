Trump advierte a Lula, por primera vez, que cese en su “caza de brujas” contra Bolsonaro

Injerencia Imagen de archivo de Donald Trump y Jair Bolsonaro (EFE)

La injerencia de Donald Trump en asuntos de otros países está arrastrando a Estados Unidos y a Brasil a un grave choque, luego de exigir el cese del proceso judicial contra su aliado, el expresidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, acusado de una trama golpista para derrocar al izquierdista Lula da Silva.

“Brasil está tratando de forma terrible al expresidente Jair Bolsonaro. He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, escribió en su red Truth Social, sin hacer mención a los graves disturbios en Brasilia, tras el asalto a la plaza de los Tres Poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, inspirado en el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, el 6 de enero de 2021.

Bolsonaro ha sido acusado por la Fiscalía brasileña de planificar, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula, tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.

El fracaso de estos planes iniciales habría llevado a que los acusados incitaran el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro y la derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

Trump publicó su mensaje en momentos en que el juicio que cursa en la Corte Suprema se aproxima a su conclusión, tras acabar la instrucción y a la espera de los alegatos finales de la Fiscalía, que actúa como parte acusadora, y los abogados de defensa.

Para Trump, el proceso judicial contra Bolsonaro “no es más que un ataque contra un oponente político”, algo sobre lo que insistió que sabe mucho. “Me pasó a mí, multiplicado por diez”, dijo el magnate, que sigue afirmando sin base que hubo fraude en las presidenciales estadounidenses de 2020 que le dieron la victoria a Joe Biden (2021-2025).

“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil - se llama una elección-. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”, advirtió este lunes el mandatario estadounidense.

Lula exige respeto a la soberanía

El presidente brasileño, que hasta ahora no ha conversado nunca con Trump, respondió a esa declaración por medio de una nota oficial de la Presidencia, con lo que le dio carácter institucional al asunto.

“La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, dice el comunicado firmado por Lula.

Bolsonaro siente “con mucha alegría”

También se pronunció Bolsonaro, pero para mostrar su agradecimiento y celebrar que el magnate republicano “existe”..

“Recibí con mucha alegría la nota del presidente Trump”, expresó Bolsonaro en sus redes sociales, después de que el líder republicano criticara en duros términos el proceso que se sigue en su contra, que en las próximas semanas deberá entrar en sus fases finales.

“Este proceso es una aberración jurídica (lawfare), una clara persecución política, ya percibida por todos los que tienen buen juicio”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña.

Bolsonaro apuntó que “el ilustre presidente y amigo” Trump “ya pasó por algo semejante, fue implacablemente perseguido, pero venció para el bien de Estados Unidos y decenas de países verdaderamente democráticos”.

Dirigiéndose directamente a Trump, afirmó que “su lucha por la paz, justicia y libertad resuena en todo el planeta” y le agradeció “por existir y dar un ejemplo de fe y resiliencia”.

Hasta ahora, Lula había evitado un posible choque directo con el líder republicano, aunque si cargó contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien hace “lobby” en EU para que el Gobierno de Trump sancione a jueces de la Corte Suprema de Brasil, en represalia por el juicio contra su padre.

Lula consideró “lamentable que un diputado brasileño, hijo de un expresidente, esté en Estados Unidos y convoque a ese país para meterse en la política interna de Brasil”, y agregó que sería “inadmisible que el presidente de cualquier país del mundo opine sobre una decisión de la Corte Suprema de otro país”, lo que finalmente ha ocurrido este lunes.