Ministra de Trabajo de Cuba asegura que en la isla no hay indigentes, que son gente disfrazada

Indigente en Cuba, de los que dice la Ministra del Trabajo de la isla, Marta Elena Feitó Cabrera que son personas disfrazadas

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, desató una cascada de críticas este martes, luego de que en una comparecencia ante el Parlamento de la isla aseguró que en la isla no hay mendigos, sino personas disfrazadas y consideró que quienes limpian los parabrisas de los automóviles a cambio de dinero tienen una vida “fácil”.

En su comparecencia la funcionaria cubana presentó en sus argumentos una imagen distinta de los indigentes, como si no existieran y como si la pobreza hubiera sido erradicada.

“Hemos visto personas, aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, le mira las ropas que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos, no son mendigos. En Cuba no hay mendigos”, dijo Feitó mientras presumía las políticas públicas de protección a la vulnerabilidad, con lo que daba por hecho que la indigencia es algo que en Cuba no existe.

La funcionaria del Trabajo también arremetió contra quienes buscan llevar el sustento a sus hogares en trabajos informales y arremetió que “cuando hay personas que están en la calle limpiando parabrisas… es una persona que ha buscado un modo de vida fácil, en semáforos, pidiendo, limpiando y posiblemente después con ese dinero, lo que van a, es tomar (beber alcohol)”.

Asimismo, criticó a quienes buscan comida o algo útil entre los basureros: “Esas personas están recuperando materia prima y lo que son, son ilegales del trabajo por cuenta propia” que escapan del fisco.

La posición de la Ministra del Trabajo de Cuba de inmediato desató reacciones en su contra por sus argumentos que calificaron de absurdos.

REACCIONES

Uno de los críticos a la posición de la funcionaria cubana fue el economista Pedro Monreal quien sin titubeos arremetió por sus declaraciones: “Debe ser que también hay gente disfrazada de ‘ministra’”.

Mientras en Cuba la pobreza se come a los cubanos, la Ministra del Trabajo envió desde 2024 a Florida a su hijo Alejandro Fernández Feitó (martinoticias.com/)

“La ‘ministra’ de los salarios y pensiones de miseria ha hecho el discurso más insolentemente reaccionario de ‘la continuidad’”, sostuvo el economista sin dejar de hacer sus señalamientos por la forma en que cada hora que pasa la pobreza abraza a todos en la isla.

“Dice que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Debe ser que también hay gente disfrazada de ‘ministra’”, ironizó en un hilo en la red social X, donde puso en jaque a la alta funcionaria del régimen que, con mano dura, lleva las riendas de los asuntos laborales y los programas de asistencia social en el país.

En la misma línea se pronunció el dramaturgo y guionista de teatro Iran Capote, quien apuntó que “lo que asusta de todo esto, es que puedo apostar todo lo que tengo... a que un gran por ciento de esos que deambulan (en las calles de Cuba) fueron gente muy valiosa que creyó tanto en ‘el proceso’” revolucionario y les fallaron.

Mientras, el economista Julio Carranza indicó que la ministra “desconoce totalmente la situación” y sostuvo que sus declaraciones son “muy irrespetuosas a una población que estoicamente está pasando situaciones muy difíciles”.

ESTADOS UNIDOS

La afirmación de la funcionaria provocó un aluvión de críticas, muchas de ellas en las que le señalan por su discurso contradictorio por la la realidad que viven millones de cubanos que tienen que buscar comida entre la basura.

Intyernautas le han reprochado que su propio hijo, Alejandro Fernández Feitó, emigró a Estados Unidos en 2024 y actualmente reside en Florida, beneficiado por el programa de Parole Humanitario implementado por la administración de Joe Biden, mientras ella dice que no hay indigentes y comoi si la pobreza no existiera en la isla.